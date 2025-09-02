Suprafața minimă eligibilă este de 0,5 hectare. În prima etapă, s-au depus 1.000 de proiecte și s-au semnat contracte pentru 11.000 de hectare. Programul se încheie pe 23 ianuarie 2026.

România primește 325 de milioane euro ca să facă 27.000 de hectare de pădure

România primește 325 de milioane de euro prin PNRR pentru crearea a 27.000 de hectare de pădure.

85% dintre beneficiarii de până acum sunt persoane fizice. Dintre aceștia, un român, Lucian Gîrneaţă, va împăduri 70 de hectare în județul Vrancea.

Lucrările vor începe în luna noiembrie a acestui an şi se vor încheia în aprilie 2026, conform informaţiilor publicate pe site-ul Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANPM).

Ministerul Mediului, condus de Diana-Anda Buzoianu, gestionează acest program. Inițial, România ceruse 500 de milioane de euro pentru împădurirea a 56.700 de hectare.

Împădurirea în România și beneficiile sale

Acest program vine în contextul în care România are 6,4 milioane hectare de pădure. Crearea de noi păduri aduce multiple beneficii:

1. Combaterea schimbărilor climatice

2. Prevenirea eroziunii solului

3. Îmbunătățirea calității aerului

4. Creșterea biodiversității

Programul oferă o oportunitate unică proprietarilor de terenuri arabile să contribuie la mediu și să primească bani.

Românii interesați de acest proiect pot contacta Ministerul Mediului pentru mai multe informații despre cum să participe la acest program de împădurire.