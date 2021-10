România a urcat pe locul doi în lume la decesele zilnice COVID raportate la populație. Celelalte state UE sunt mult în urmă

România se află în prezent pe locul doi în lume și pe primul loc în Europa la decesele zilnice asociate COVID, raportate la populație.

Cifrele sunt calculate ca medie zilnică pentru săptămâna care s-a încheiat joi, 14 octombrie, și publicate de platforma Our World in Data, realizată de cercetători Oxford.

România, pe primul loc în Europa și pe locul 2 în lume la decesele zilnice de COVID raportate la populație Sursa: Our World in Data

Pe primul loc în lume se află Grenada, dar aici vorbim despre o mică țară insulară, cu puțin peste 100.000 de locuitori.

Duminică, România ocupa locul trei în lume. De atunci, au urmat trei zile cu foarte multe decese – 442 marți, 390 miercuri și 304 joi – care au influențat acest top.

Aceste cifre nu doar că au împins țara noastră pe locul doi, dar au mărit substanțial și diferența față de celelalte țări europene.

Dacă duminică, spre exemplu, România avea 14,01 decese COVID în fiecare zi, raportate la milionul de locuitori, joi a ajuns la 16,60 decese.

Bulgaria, vecina din UE, care avea duminică 12,80 decese zilnice COVID raportate la milionul de locuitori, a scăzut puțin joi, la 12,37 decese.

Pe locul trei în Europa se află Bosnia și Herțegovina, cu 10,72 decese zilnice raportate la milionul de locuitori, în vreme ce pe patru se află Lituania, un alt stat UE, cu 10,14 decese zilnice la milionul de locuitori în ultima săptămână.

Uriașă este însă diferența dintre România și țări precum Italia, care în ultima săptămână a înregistrat 0,62 decese zilnice raportate la milionul de locuitori.

Decese de COVID zilnice raportate la milionul de locuitori în mai multe țări din UE Sursa: Our World in Data

Ungaria, țara care a început să preia o parte dintre pacienții COVID din România, a înregistrat și ea doar 1,22 decese zilnice raportate la milionul de locuitori.

Statistica prezentată mai sus și în grafice este o fotografie de moment, iar datele se pot schimba în următoarele săptămâni. Mortalitatea COVID a urcat, spre exemplu, ușor, în Ungaria, de duminică până joi.

România și Bulgaria au cele mai mici rate de vaccinare din UE, 29,1%, respectiv 19,9%. Țara de pe primul loc are și ea o rată de doar 23,3%, în vreme ce Bosnia și Herțegovina are o rată de vaccinare de 15,6%. O excepție o reprezintă Lituania, care are o rată de vaccinare de 61%.

O analiză a experților citați de Bloomberg a arătat că dincolo de rata de vaccinare, există și alți factori, atunci când vine vorba despre reducerea mortalității. Vitale se pot dovedi și strategia de vaccinare cu prioritate a vârstnicilor, sincronizarea dintre campaniile de vaccinare și apariția variantei Delta, imunitatea naturală sau chiar intervalul dintre doze.

