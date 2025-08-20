Rata inflației în UE a ajuns la 2,4%

Rata inflației în Uniunea Europeană a atins un nou nivel în iulie 2025, conform datelor publicate de Eurostat. Cu o creștere de la 2,3% în iunie la 2,4% în iulie, situația economică în UE devine din ce în ce mai îngrijorătoare.

România continuă să fie țara cu cea mai ridicată rată a inflației, înregistrând un avans anual al prețurilor de 6,6%.

Conform Eurostat, Cipru (0,1%), Franța (0,9%) și Irlanda (1,6%) au raportat cele mai scăzute rate ale inflației. În contrast, România (6,6%), Estonia (5,6%) și Slovacia (4,6%) se confruntă cu cele mai mari creșteri de prețuri.

Evoluția inflației în statele membre UE

Comparativ cu luna iunie, rata anuală a inflației a scăzut în opt state membre, a rămas stabilă în șase țări și a crescut în 13 state membre. România a înregistrat o creștere semnificativă, de la 5,8% la 7,8%.

În zona euro, rata anuală a inflației s-a menținut la 2% în iulie, atingând ținta pe termen mediu a Băncii Centrale Europene. Serviciile au contribuit cel mai mult la această rată (1,46 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool și țigări (0,63 puncte procentuale).

România rămâne țara cu cea mai mare inflație

Institutul Național de Statistică a raportat o rată anuală a inflației de 7,84% în iulie 2025 pentru România. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%.

Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%.

Rata inflației de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%, după cum arată cele mai noi date ale Institutului Național de Statistică.

Cum au evoluat prețurile în România în iulie 2025

Liberalizarea pieței energiei electrice de la 1 iulie 2025 a avut un impact semnificativ asupra inflației din România în aceeași lună.

Eliminarea schemei de plafonare a prețurilor a dus la o scumpire a energiei electrice cu aproximativ 63%, ceea ce a fost un factor major în creșterea ratei anuale a inflației până la 7,8% în iulie, de la 5,7% în iunie.

Pe lângă scumpirea energiei, s-au înregistrat creșteri semnificative și la mărfurile nealimentare, serviciile și produsele alimentare, care au fost indirect afectate de această majorare a costurilor energetice. În concluzie, liberalizarea energiei a fost principalul motor al accelerării inflației în luna iulie 2025, contribuind cu aproximativ două puncte procentuale la creșterea anuală a acesteia.

Principalele categorii de produse și servicii afectate de creșterea prețurilor în iulie 2025

Principalele categorii de produse și servicii afectate de creșterea prețurilor în luna iulie 2025 în România au fost:

Energia electrică, care s-a scumpit cu aproximativ 63% ca urmare a liberalizării pieței energiei;

Produsele nealimentare, cu o creștere medie de aproape 8%;

Serviciile, care au înregistrat majorări de peste 7%;

Produsele alimentare, cu o scumpire de aproape 7,7%, dintre care fructele proaspete au crescut cu aproape 40%.

Alte categorii cu presiuni inflaționiste au fost combustibilii, țigaretele, tarifele pentru apă, canal și salubritate, precum și costurile cu forța de muncă, ce au influențat prețurile serviciilor.

Previziuni și măsuri

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 8,8%, de la 4,6% anterior. Pentru sfârșitul lui 2026, BNR anticipează o rată a inflației de 3%.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat recent că inflația va atinge un vârf de 9,6 – 9,7% în septembrie, formând o „cocoașă”, și va rămâne probabil peste 9% la finalul anului.

„Avem o cocoașă frumușică, să zic așa, și ea e chiar ceva mai mare. În septembrie, când probabil că va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6-9,7 vârful de inflație, după care urmează o absorbție treptată a acestor șocuri. Și, într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârșitul anului viitor, inflația nu numai că va intra în intervalul țintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflația prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflație”, a explicat guvernatorul BNR, în urmă cu o săptămână.

