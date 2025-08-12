„În septembrie vom avea probabil un vârf de 9,6-9,7%”, a avertizat Isărescu la prezentarea raportului trimestrial asupra inflației, la puțin timp după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că rata inflației a „explodat” în luna iulie și a crescut cu 2,1 puncte procentuale, ajungând la 7,84%.

Guvernatorul BNR a adăugat că există în continuare un risc de recesiune în România, în ciuda măsurilor luate de Guvernul Bolojan în primul pachet de măsuri fiscale: „Nu suntem într-o recesiune, dar există acest risc”.

El a explicat că recesiunea poate fi evitată printr-o absorbție mai rapidă a fondurilor europene, direcționate către investiții. Acestea, împreună cu măsuri monetare și fiscale bine coordonate de BNR și Guvern, pot susține economia, reducând deficitul și inflația.

Combinația de măsuri monetare-fiscale va trebui făcută de așa manieră încât, pe de o parte, să continuăm corecția fiscal-bugetară, corecția bugetară, reducerea deficitului, pe de altă parte, pe această cale, să dăm în jos inflația și, în plus, să vedem în ce măsură putem să evităm recesiunea. Evitarea recesiunii cred că este posibilă prin absorbția chiar mai acelerată a banilor europeni, a fondurilor europene, care înseamnă, de asemenea, și mai multe investiții finanțate din banii europeni.

Mugur Isărescu, Guvernator BNR:

„Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa, și ea e chiar ceva mai mare. În septembrie, când probabil că va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6-9,7 vârful de inflație, după care urmează o absorbție treptată a acestor șocuri. Și, într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârșitul anului viitor, inflația nu numai că va intra în intervalul țintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflația prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflație”, a completat el.

Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Recomandări
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Născut pe 1 august 1949, Mugur Isărescu este la al șaptelea mandat ca Guvernator BNR, cu o absență de numai un an pentru că a fost și premierul României în perioada decembrie 1999-decembrie 2000. Practic, este guvernatorul de bancă centrală cu cea mai mare vechime în funcție la nivel mondial. Mugur Isărescu a devenit guvernatorul BNR în 1990, când avea 41 de ani. Acum are 76 de ani. Mandatul Guvernatorului BNR este de 5 ani.

Recesiunea este o perioadă de scădere a activității economice, caracterizată în principal prin scăderea producției și a vânzărilor, creșterea șomajului, scăderea investițiilor și a consumului.

Primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament și care a intrat în vigoare la 1 august, conține câteva măsuri care vor afecta puternic românii. Cele mai importante sunt creșterea TVA la 21 la sută și pensiile. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei net vor plăti CASS.

Măsurile au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce anul trecut România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cu o rochie mulată, decoltată, bronzată, o coafură impecabilă și bijuterii scumpe...Așa și-a făcut apariția soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment, și a atras, instantaneu, toate privirile. Cine este, de fapt, și cum arată partenera de viață a liderului PSD
Viva.ro
Cu o rochie mulată, decoltată, bronzată, o coafură impecabilă și bijuterii scumpe...Așa și-a făcut apariția soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment, și a atras, instantaneu, toate privirile. Cine este, de fapt, și cum arată partenera de viață a liderului PSD
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
gsp
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
GSP.RO
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.RO
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Ilinca Șulea, tânăra pasionată de croșetat: „Lumea se va plictisi de articolele făcute pe bandă rulantă și va alege modele unicat”
Știri România 14:00
Ilinca Șulea, tânăra pasionată de croșetat: „Lumea se va plictisi de articolele făcute pe bandă rulantă și va alege modele unicat”
Un șofer român de TIR a povestit cum a fost convins să transporte cocaină din Spania în Franța și a spus câți bani a câștigat
Știri România 13:05
Un șofer român de TIR a povestit cum a fost convins să transporte cocaină din Spania în Franța și a spus câți bani a câștigat
Parteneri
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul.ro
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
Fanatik.ro
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Anunțul făcut de Bursucu' după ce a lăsat Kanal D pentru Antena 1: „Se plătește mult”. Va fi implicat în mai multe proiecte
Exclusiv
Stiri Mondene 14:20
Anunțul făcut de Bursucu’ după ce a lăsat Kanal D pentru Antena 1: „Se plătește mult”. Va fi implicat în mai multe proiecte
Când revin Teo Trandafir și Ilinca Vandici la Kanal D. Se pregătesc să dea startul noului sezon „Follow us!”
Stiri Mondene 14:03
Când revin Teo Trandafir și Ilinca Vandici la Kanal D. Se pregătesc să dea startul noului sezon „Follow us!”
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
ObservatorNews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”
GSP.ro
Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”
Parteneri
Doliu în lumea medicală din România! A murit unul dintre cei mai apreciați medici din Timișoara!
KanalD.ro
Doliu în lumea medicală din România! A murit unul dintre cei mai apreciați medici din Timișoara!
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
StirileKanalD.ro
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit, în timp ce părinții dormeau. Acesta ar fi ieșit singur din casă
KanalD.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit, în timp ce părinții dormeau. Acesta ar fi ieșit singur din casă

Politic

Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
Politică 08:03
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 11 aug.
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Parteneri
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Spotmedia.ro
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn
Spotmedia.ro
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn