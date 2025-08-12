„În septembrie vom avea probabil un vârf de 9,6-9,7%”, a avertizat Isărescu la prezentarea raportului trimestrial asupra inflației, la puțin timp după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că rata inflației a „explodat” în luna iulie și a crescut cu 2,1 puncte procentuale, ajungând la 7,84%.

Guvernatorul BNR a adăugat că există în continuare un risc de recesiune în România, în ciuda măsurilor luate de Guvernul Bolojan în primul pachet de măsuri fiscale: „Nu suntem într-o recesiune, dar există acest risc”.

El a explicat că recesiunea poate fi evitată printr-o absorbție mai rapidă a fondurilor europene, direcționate către investiții. Acestea, împreună cu măsuri monetare și fiscale bine coordonate de BNR și Guvern, pot susține economia, reducând deficitul și inflația.

Combinația de măsuri monetare-fiscale va trebui făcută de așa manieră încât, pe de o parte, să continuăm corecția fiscal-bugetară, corecția bugetară, reducerea deficitului, pe de altă parte, pe această cale, să dăm în jos inflația și, în plus, să vedem în ce măsură putem să evităm recesiunea. Evitarea recesiunii cred că este posibilă prin absorbția chiar mai acelerată a banilor europeni, a fondurilor europene, care înseamnă, de asemenea, și mai multe investiții finanțate din banii europeni. Mugur Isărescu, Guvernator BNR:

„Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa, și ea e chiar ceva mai mare. În septembrie, când probabil că va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6-9,7 vârful de inflație, după care urmează o absorbție treptată a acestor șocuri. Și, într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârșitul anului viitor, inflația nu numai că va intra în intervalul țintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflația prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflație”, a completat el.

Născut pe 1 august 1949, Mugur Isărescu este la al șaptelea mandat ca Guvernator BNR, cu o absență de numai un an pentru că a fost și premierul României în perioada decembrie 1999-decembrie 2000. Practic, este guvernatorul de bancă centrală cu cea mai mare vechime în funcție la nivel mondial. Mugur Isărescu a devenit guvernatorul BNR în 1990, când avea 41 de ani. Acum are 76 de ani. Mandatul Guvernatorului BNR este de 5 ani.

Recesiunea este o perioadă de scădere a activității economice, caracterizată în principal prin scăderea producției și a vânzărilor, creșterea șomajului, scăderea investițiilor și a consumului.

Primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament și care a intrat în vigoare la 1 august, conține câteva măsuri care vor afecta puternic românii. Cele mai importante sunt creșterea TVA la 21 la sută și pensiile. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei net vor plăti CASS.

Măsurile au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce anul trecut România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

