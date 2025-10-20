Numărul total de victime ale accidentelor rutiere în UE a scăzut cu 2% în 2024 față de anul precedent, ajungând la 19.940 de persoane. Această cifră, deși în scădere, rămâne departe de „Viziunea zero” a UE, care își propune reducerea la jumătate a deceselor și vătămărilor grave până în 2030.

În ciuda poziției nefavorabile în clasamentul european, datele provizorii pentru prima jumătate a anului 2025 indică o tendință pozitivă pentru România. Alături de țări precum Grecia, Cehia și Slovacia, țara noastră înregistrează o scădere a numărului de decese rutiere.

Țări precum Suedia și Danemarca au înregistrat cele mai scăzute rate de mortalitate rutieră în 2024, cu 20, respectiv 24 de decese la un milion de locuitori. Media UE se situează la 45 de victime la un milion de locuitori.

Comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a subliniat gravitatea situației.

„Deși aceste cifre arată progrese continue, trebuie să ne amintim întotdeauna că în spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate. Faptul că aproape 20.000 de oameni și-au pierdut viața în accidente rutiere anul trecut este inacceptabil.”

Comisia Europeană se angajează să sprijine în continuare statele membre pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.

Recomandări Noul PSD. Care ar fi diferența dintre un PSD condus de Ciolacu și unul în care șef este „camaradul” Grindeanu: „Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziilor”

Apostolos Tzitzikostas a precizat că acest obiectiv necesită un efort comun: „Comisia Europeană va continua să sprijine toate statele membre pentru ca drumurile să devină mai sigure. Dar acesta este un efort comun: guvernele, industria și fiecare participant la trafic au un rol de jucat în asigurarea faptului că fiecare călătorie se încheie în condiții de siguranță.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE