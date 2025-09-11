Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți închiderea frontierei cu Belarus începând cu 12 septembrie, ca răspuns la exercițiile militare comune ruso-belaruse.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, a declarat într-un comunicat: „Îndemnăm Varșovia să ia în considerare consecințele unor astfel de măsuri distructive și să-și revizuiască decizia cât mai curând posibil”.

Ea a adăugat că închiderea frontierei are scopul de a „justifica o politică de escaladare a tensiunilor în centrul Europei”.

Țările NATO din estul Europei sunt în alertă din cauza exercițiilor militare masive. Polonia, Lituania și Letonia sunt îngrijorate de simularea ocupării coridorului Suwalki, o zonă strategică.

Aceste manevre, organizate o dată la patru ani, sunt primele de la începutul conflictului din Ucraina. Ele vor dura până pe 16 septembrie.

Inițial, Belarus anunțase participarea a 13.000 de soldați. Ulterior, acest număr a fost redus la jumătate.

Zaharova susține că Polonia a ignorat gesturile de „bunăvoință” ale Rusiei și Belarusului de a muta exercițiul departe de granița poloneză și de a reduce numărul participanților.

