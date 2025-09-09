„Sunt foarte agresive”

„Încep manevrele ruso-belaruse din Belarus, care sunt foarte agresive din punct de vedere al doctrinei militare. Foarte aproape de graniţa poloneză. Acest lucru are diverse consecinţe, inclusiv răspunsul la manevrele din partea noastră”, a declarat Donald Tusk.

„Scopul lor este, printre altele, celebrul istm (coridor n.r.) Suwałki, în sensul simulării acțiunilor. Deocamdată, simulează activități. Prin urmare, din rațiuni ale securității de stat, datorită manevrelor Zapad, vom închide graniţa cu Belarus. Inclusiv trecerile de cale ferată. Joi la miezul nopţii, de joi până vineri”, a spus premierul Tusk.

De asemenea, oficialul polonez a precizat că „ministerele afectate de această decizie sunt obligate să prezinte rapoarte precise asupra consecinţelor”.

Zile tensionate pentru vecinii europeni ai Rusiei

Vecinii europeni ai Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate începând de vineri, 12 septembrie, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la declanșarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022, relatează Politico.

Exerciţiile, programate în perioada 12 – 16 septembrie, vor include unele manevre în apropierea Poloniei şi Lituaniei, în contextul în care Kremlinul se pregătește pentru o posibilă confruntare directă cu NATO.

„Trebuie să luăm în serios exerciţiile din apropierea graniţelor NATO şi UE. Atât ţările vecine, cât şi NATO în sine le tratează cu cea mai mare seriozitate”, a declarat viceministrul lituanian al apărării Tomas Godliauskas.

„Lituania şi aliaţii noştri sunt pregătiţi, uniţi şi vor monitoriza îndeaproape evoluţia situaţiei, fiind gata să răspundă dacă va fi necesar”, a dat asigurări oficialul lituanian de rang înalt.

Observatorii occidentali vor folosi Zapad 2025 pentru a evalua gradul de pregătire al armatei ruse la mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă în Ucraina.

Militarii ruși, poziționați pe ambele părți ale Coridorului Suwalki

Organizatorii Zapad 2025 susţin că exerciţiile lor nu vor depăşi 13.000 de militari și vor acoperi districtele militare Moscova şi Leningrad din Rusia, exclava Kaliningrad, regiunea arctică, Marea Baltică şi Marea Barents şi Belarus. Trupele ruse şi belaruse vor exersa, între altele, planificarea utilizării așa-ziselor sisteme de rachete cu capacitate nucleară Oreşnik.

Rusia desfăşoară, de asemenea, alte trei exerciţii separate cu ţări membre ale Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), mascând dimensiunea reală a exerciţiilor. CSTO include Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan şi Tadjikistan.

Unele exerciţii – în apropierea satului belarus Goja şi în Dobrovolsk din Kaliningrad – vor avea loc la doar câteva zeci de kilometri de Polonia şi Lituania.

Trupele vor fi poziţionate şi pe ambele părţi ale Coridorului Suwałki, fâşia de 70 de kilometri dintre Belarus şi Kaliningrad, considerată pe scară largă unul dintre cele mai vulnerabile puncte din Europa.













