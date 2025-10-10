Luna trecută, președintele Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea pentru armată în toamna anului 2025. Mii de cetățeni ruși cu vârste între 18 și 30 de ani vor fi chemați la serviciul militar.

Pentru a continua ofensiva în Ucraina, autoritățile ruse sunt nevoite să reînnoiască în mod activ și continuu rândurile armatei. Însă recrutarea de noi voluntari pentru servicii contractuale a devenit mai dificilă, la trei ani și jumătate de război.

Anterior, presa de opoziție a scris că zeci de oameni fără adăpost din Siberia și Orientul Îndepărtat au semnat contracte pentru a se alătura armatei ruse pe frontul din Ucraina, promițând salarii mari și case, însă „aproape nimeni” nu s-a mai întors viu.

Cecenia lui Kadîrov, cele mai mici plăți

Numărul voluntarilor pentru războiul din Ucraina este în scădere în Rusia, iar prima mișcare a autorităților pentru să atragă noi recruți este creșterea plăților.

Plățile ajung și la 3-3,2 milioane de ruble (33.700 de euro) în unele zone

Recomandări Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

În medie, plățile cu 500.000 de ruble la fiecare trei-patru luni. Cea mai mare sumă este oferită în prezent de 3,2 milioane de ruble (circa 33.700 de euro) în Districtul Autonom Hantî-Mansi, iar cea mai mică – 500.000 de ruble (5.200 de euro) – este în Cecenia lui Ramzan Kadîrov.

Regiunea Sverdlovsk ocupă locul al doilea în ceea ce privește plățile totale contractuale, cu 3,1 milioane de ruble (32.600 de euro).

„Evident că își vindea restul vieții pentru ca familia lui să poată primi ceva”

„M-am dus la biroul de înregistrare și recrutare militară și era un singur bărbat acolo, părea să aibă în jur de 70 de ani. L-au înrolat! Evident că își vindea restul vieții pentru ca familia lui să poată primi ceva. Se pare că situația financiară de acolo este gravă. Dar, pe de altă parte, de ce să-mi pară rău? A luat singur decizia”, a explicat Liudmila, o recrutoare din regiune.

Un alt oraș din nordul regiunii Irkuțk notează, de asemenea, că „există probleme cu recrutarea soldaților contractuali de câteva luni”, spune o comisară de poliție.

Există un singur motiv pentru semnarea unui contract – banii. Toate întrebările înainte de semnarea unui contract sunt despre suma plătită și disponibilitatea beneficiilor. De asemenea, întreabă despre listele de așteptare la grădiniță, admiterea la universitate și lemnele de foc. Dar cel mai adesea, vorbesc despre amânări la împrumuturi și iertarea datoriilor restante.

Vin doar vârstnici și bolnavi

Conform surselor din birourile de recrutare, cei care doreau să câștige bani din război s-au înrolat deja. Acum vin mai ales persoane în vârstă sau cu probleme cronice de sănătate.

„Doritorii merg în alte regiuni unde plățile sunt mai mari, iar șomerii și alcoolicii au fost deja luați cu arcanul. Vin în principal persoane în vârstă și cu probleme”, a declarat un angajat al unui birou de recrutare.

Pe 2 iulie, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitiri Medvedev, a spus că, în prima jumătate a anului 2025, au fost semnate în Rusia peste 210.000 de contracte. Aceste cifre sunt comparabile cu cele de anul trecut, dar acuratețea lor nu poate fi verificată.

„E un nou nivel de înșelăciune. Gen «Ia-ți milioanele înainte să vină pacea!»

Un al doilea palier: Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie publicitară care sugerează că războiul se va încheia curând, încercând să convingă oamenii să se înroleze rapid pentru a primi banii.

Recomandări Planul Uniunii Europene pentru a se folosi de banii înghețați ai Rusiei: 185 de miliarde de euro așteaptă să fie deblocate

„E un nou nivel de înșelăciune. „Gen «Ia-ți milioanele înainte să vină pacea!». Specialiștii în social media se adresează, practic, dependenților de jocuri de noroc”, a comentat o sursă din Irkuțk.

Vedeam bannere de acest gen pe site-uri web guvernamentale, precum Gosuslugi, în timpul pregătirilor pentru întâlnirea lui Putin-Trump din Alaska. Spuneau: «Este pe cale să anunțe sfârșitul «operațiunii militare speciale» și te vei întoarce acasă cu milioanele înainte să ajungi măcar pe front.

În Irkușk și Kamceatka, oamenii au văzut un banner despre plățile mari din Hantî-Mansi. Agenții de publicitate loveau inima „voluntarilor îndatorați”.

Minciuna celor 17-18 milioane de ruble

Calculelele indemnizațiilor lunare pentru un an întreg de serviciu într-o zonă de luptă, plus plățile unice de la regiune și municipalitate și ieșeau sume exorbitante sume de 17-18 milioane de ruble, 190.000 de euro, folosind aceste cifre pentru a atrage mulțimea delirantă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Publicul-țintă este clar: datornicii!

„Cine ar putea supraviețui un an întreg în zilele noastre?! Nimeni nu trimite recruți noi într-un refugiu sigur în spate, ci îi aruncă la asalt. Chiar dacă supraviețuiești în mod miraculos câteva luni, cine știa că vei fi într-o zonă de luptă? Vei rezista doar atât dacă ești rănit, ceea ce înseamnă că te vor da afară de pe linia frontului pentru o vreme și te vor plăti cu o rată diferită. Este o minciună iscusită, dar greu de criticat. Publicul-țintă este clar: oameni îndatorați care nici măcar nu își permit călătorii”, spune un cunoscător al sistemului de recrutare.

Potrivit estimărilor Ministerului Apărării din Marea Britanie, pierderile lunare ale armatei sunt în jur de 32.000-34.000 de morți și răniți. Nu este posibilă verificarea independentă a cifrelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE