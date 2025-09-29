Președintele rus a ordonat recrutarea a mii de cetățeni cu vârste între 18 și 30 de ani

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă pentru armată în 2025, conform presei poloneze. Documentul prevede încorporarea a 135.000 de cetățeni ruși cu vârste între 18 și 30 de ani.

În ce perioadă se desfășoară recrutarea ordonată de Vladimir Putin

Decretul stabilește că recrutarea se va desfășura în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025. Potrivit presei străine, vor fi încorporați „135.000 de cetățeni ruși cu vârste între 18 și 30 de ani, care nu sunt în rezervă și sunt supuși serviciului militar obligatoriu”.

Documentul semnat de Putin prevede și eliberarea din serviciul activ a militarilor și marinarilor care au încheiat stagiul obligatoriu de 12 luni. Guvernul federal rus, autoritățile regionale și comisiile de recrutare sunt responsabile pentru implementarea măsurilor necesare. Vladimir Putin a explicat și motivele pentru care nu oprește războiul din Ucraina. În viziunea sa, conflictul are rădăcini mai vechi și a început înainte de 2022.

Cum se realizează recrutarea în armata lui Vladimir Putin

Recrutarea în armata rusă în 2025 presupune următoarele:

Recomandări REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?

Campania de recrutare de toamnă se desfășoară între 1 octombrie și 31 decembrie 2025, cu un obiectiv de 135.000 de tineri recruți cu vârste între 18 și 30 de ani.

Recruții vor servi în principal pe teritoriul Rusiei și, oficial, nu vor fi trimiși în teatrul de operațiuni din Ucraina.

Recrutarea se desfășoară în valuri semestriale, primăvara și toamna, dar există o propunere legislativă pentru recrutarea continuă pe tot parcursul anului, începând din 2026, din cauza pierderilor militare mari pe front.

Durata serviciului militar obligatoriu pentru recruți este de un an.

Rusia a extins limita de vârstă pentru recrutare până la 30 de ani, față de 27 anterior.

Recrutarea include atât cetățeni ruși cât și cetățeni străini, prin diverse structuri, unele chiar sub formă de contracte cu durate fixe, dar există riscul ca mulți dintre cei recrutați să fie folosiți în mod intensiv în conflictul din Ucraina.

Sistemul de recrutare cuprinde și metode ascunse, folosirea unor corpuri voluntare sau contractuale, cu condiții diferite față de serviciul militar regulat.

Pierderile înregistrate de Rusia în urma războiului din Ucraina

Până în august 2025, BBC a reușit să identifice numele a peste 122.000 de soldați ruși uciși în timpul invaziei din Ucraina. Din aceștia, mai mult de jumătate, aproximativ 53%, erau voluntari, mobilizați sau pușcăriași recrutați din colonii penale, oameni care nu au avut legătură inițială cu armata.

În primul an și jumătate de război, pierderile rușilor au fost în valuri: perioade cu 100-150 de morți confirmate pe zi, urmate de acalmii relativ constante. Din octombrie 2023 însă, rata victimelor a devenit stabilă, cu peste 120 de morți pe zi, un ritm alarmant.

Datele compilate provin din rapoarte guvernamentale, publicații pe rețele sociale și fotografii ale mormintelor, însă cifra reală a victimelor este probabil mult mai mare, existând o discrepanță semnificativă față de bilanțurile oficiale rusești.

Aceste cifre reflectă un conflict cu pierderi umane masive pentru Rusia, în care elita militară și forțele voluntare au suferit lovituri grele, iar războiul continuă să fie extrem de sângeros și costisitor pentru Moscova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE