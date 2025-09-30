Cazurile implică bărbați vulnerabili social, șomeri, adesea cu probleme cu alcoolul și consumul de droguri. Există suspiciuni că autoritățile locale ar fi implicate în furnizarea listelor cu potențiale „ținte”.

Familiile caută disperați informații, dar se lovesc de obstacole în obținerea de răspunsuri de la autorități. Unii dintre bărbații dispăruți au fost confirmați ulterior ca fiind trimiși pe front.

Șomeri, alcoolici, fără telefon sau cont bancar

Pentru a continua ofensiva în Ucraina, autoritățile ruse sunt nevoite să reînnoiască în mod activ și continuu rândurile armatei. Însă recrutarea de noi voluntari pentru servicii contractuale a devenit mai dificilă, la sfârșitul celui de-al treilea an de război.

În ultimele luni, mai mulți bărbați din sate din regiunea Ivanovo au dispărut în circumstanțe suspecte. Rudele lor spun că au fost răpiți și forțați să semneze contracte pentru a lupta în Ucraina.

Majoritatea victimelor erau șomeri și consumau alcool frecvent. Unii nici măcar nu aveau propriul telefon sau un număr care ar putea fi legat de servicii bancare.

Potrivit rudelor bărbaților dispăruți, la semnare au fost deschise cumva conturi pentru bărbații răpiți la Promsvyazbank. Rudele nu au putut stabili dacă plățile pentru serviciul militar al bărbaților dispăruți au rămas în conturile lor sau erau însușite de răpitori.

Scenariile sunt similare: bărbații pleacă la muncă ocazională și dispar sau sunt luați cu forța de necunoscuți.

„Au venit, au luat omul din pat, nici măcar nu l-au lăsat să se îmbrace, Fraților, ce se întâmplă?”

„Unde e garanția că mâine nu vor veni în casa voastră? În casele noastre? Fraților, ce se întâmplă? Au venit, au luat omul din pat, l-au scos, nici măcar nu l-au lăsat să se îmbrace, l-au pus în mașină, l-au dus! Nu, scuzați-mă, el are o mamă în vârstă. Nu v-ați gândit ce se va întâmpla cu ea?”, se revoltă, într-un videoclip, Aliona Tihomirova, o activistă din regiunea Ivanovo, care a vorbit cu două femei din satul Nikoniha.

Rudele cred că răpitorii căutau în mod specific consăteni „defavorizați”, iar listele cu astfel de bărbați ar fi fost întocmite cu ajutorul autorităților locale.

În decembrie 2024, 3 bărbați necunoscuți au intrat în casa Tatianei Malkova din satul Nikoniha. Ei aveau o listă cu localnici și au luat cu forța concubinul femeii, Maxim Andrievski, 46 de ani.

Tatiana Malkova

„L-au luat șchiopătând, avea glezna fracturată”

„L-au luat așa, șchiopătând. Avea glezna fracturată”, spune Tatiana Malkova. Femeia a mai văzut cum aceiași necunoscuți îl luau și pe fiul vecinei sale, Aleksandr Saveliev, 39 de ani.

Aleksandr Saveliev

Când i-am întrebat cine sunt, au răspuns: „Nu-ți pasă!” și au refuzat să prezinte un act de identitate. Cu toate acestea, mi-au arătat un document cu o listă a locuitorilor locali.

Ambii bărbați nu aveau locuri de muncă stabile și consumau alcool frecvent. Rudele lor au depus plângeri la poliție, dar fără rezultat.

Tikhomirova susține în videoclip că listele au fost întocmite de administrația așezării Parskoie, care include satul Nikonika. „Cei cu venituri mici, alcoolicii și șomerii. Aceștia erau oamenii de pe aceste liste”, explică activista.

Poliția a sfătuit-o pe Antronina Savelieva, care și-a dat fiul dispărut, să „mergă la armată” pentru că „nu se pot lupta cu armata”.

Antonina Savelieva

„Sincer, nu-mi amintesc. Eram beat și m-am trezit aici în război în uniformă”

În noiembrie 2024 a dispărut Igor Bikbulatov din satul Șilîkovo. Vecinii au spus că un bărbat necunoscut într-o mașină roșie a venit în sat oferind locuri de muncă în Belgorod pentru „reconstrucția orașului”.

Igor era veteran al războiului din Cecenia, un consumator frecvent de alcool, dar nu dispăruse niciodată în acest fel, a declarat fiica sa, Elena. A fost de acord să plece cu necunoscutul și nu a mai fost văzut niciodată.

Bea de peste 20 de ani, cântărește 40-45 de kilograme și are o înălțime de 1,70 metri, explică Elena.

Ea nu înțelege cum ar fi putut tatăl ei să semneze un contract prin care banii să fie transferați pe cardul său dacă nu avea telefon sau cartelă SIM pentru a deschide un cont la Promsvyazbank: „Cel mai probabil, contul său bancar personal este înregistrat pe numărul de telefon al răpitorului”.

Igor Bikbulatov

Fratii Evgheni și Vladimir Dodonov au dispărut în decembrie 2024. Ei au fost de asemenea răpiți, când mergeau cu persoane necunoscute să semneze „un contract de muncă”, și forțați să semneze contracte militare.

Mai târziu, Vladimir Dodonov a contactat familia de pe un număr necunoscut, la sfârșitul lunii ianuarie, de la un spital din regiunea Belgorod, unde fusese adus în „stare gravă”.

„Comitetul de Investigații Militare i-au interogat pe tatăl și unchiul meu și totul a fost confirmat că da, au fost răpiți, sechestrați, forțați”, susține Victoria, fiica lui Vladimir.

Vladimir Dadonov

Vadim Valkov, 53 de ani, care nu vedea cu un ochi, a dispărut pe 28 ianuarie 2025, după ce a plecat la magazin. A doua zi a sunat familia și a spus că a fost răpit.

Procurorul militar a spus că nu există nicio dovadă că el fratele meu ar fi semnat un contract și că probabil fusese concediat. A adăugat: «Așteaptă că va veni fratele tău»”, a povestit Oksana Turlapova. Fratele nu a venit niciodată.

Vadim Valkov

Oksana povestește că pe 21 februarie a văzut o înregistrare în care Vadim poartă o vestă antiglonț și este întrebat de un ofițer aflat în afara camerei dacă a semnat voluntar un contract cu SVO.

Sincer, nu-mi amintesc. Eram beat și m-am trezit aici în război în uniformă, răspunde Vadim.

„Bețivilor, duceți o viață fără sens. În armată vă puteți schimba viitorul”

Rudele suspectează că bărbații au fost duși într-o tabără abandonată, la Lesnaoa Polianka, bătuți și forțați să semneze contracte. Unii au reușit să fugă.

Autoritățile nu au comentat aceste cazuri.

„Schema” de recrutate nu este nouă. În septembrie anul trecut, poliția din Republica rusă Iacuția, Siberia Orientală, a cerut recrutarea „intensivă” a persoanelor care beau și duc o „viață fără sens”.

Anunțul a publicat pe canalul de Telegram al Ministerului de Interne din districtul Olekminski: „Pentru voi există oportunitate de vă schimba viața și viitorul”.

„Niciunul nu s-a mai întors viu”

Anterior, presa de opoziție a scris că zeci de oameni fără adăpost din Siberia și Orientul Îndepărtat au semnat contracte pentru a se alătura armatei ruse pe frontul din Ucraina, promițând salarii mari și case, însă „aproape nimeni” nu s-a mai întors viu.

Un fluturaș postat pe site-ul administrației Irkuțk, orașul-capitală al Iacuției, anunța că se oferă bărbaților „sănătoși” o plată de 400.000 de ruble (4.000 de euro) la înregistrare, plăți lunare de 210.000 de ruble (2.000 de euro) și alte beneficii.

Prelungirea contractului pentru mai mult de un an ar aduce un bonus suplimentar de 195.000 de ruble (1.950 de euro).

