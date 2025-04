„Numeroase decese astăzi după o lovitură de rachetă. Inamicul a lovit din nou civilii”, a deplâns primarul orașului Sumî, Artem Kobzar, citat de Ukrainska Pravda.

Imaginile de la locul atacului arată cadavre pe asfalt, mașini incendiate și clădiri distruse în centrul orașului Sumî.

Russian missile strike on Sumy today.



The missile hit the center of the city. Local authorities report that many people are dead and injured.



The morning of the Sunday before Easter is a time when many Ukrainians go to church. And Russia chose this time for its strike. pic.twitter.com/A3sMAcOeMa