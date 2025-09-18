S-a fondat „SOKO Elch”

Planul general al „SOKO Elch” sună clar: De îndată ce Emil trece granița cu Austria Superioară, urmează să fie tranchilizat și dus în Munții Pădurea Boemiei, lângă granița cu Cehia.

În principiul, Emil va fi relocat în Parcul Național Šumava (Republica Cehă), unde trăiește deja o mică populație de elani.

„Sunt multe lucruri de luat în considerare, cum ar fi doza corectă de anestezic”, a explicat Christopher Böck, de la Asociația de Vânătoare din Austria Superioară.

„Emil, în căutarea iubirii”

Emil ar urma să-și caute o pereche. „În parcurile naționale, ar avea șansa de a-și găsi alți elani – și, prin urmare, o nouă casă. Accentul se pune pe bunăstarea și protejarea lui Emil. În același timp, dorim să prevenim situațiile periculoase pentru oameni, în traficul rutier sau feroviar”, a subliniat consilierul de stat Michaela Langer-Weninger.

Elanul și-a început călătoria din Cehia, traversând apoi granița. Emil a fost observat pentru prima dată în Austria pe 18 august, în apropiere de Grosskrut, în districtul Mistelbach.

Pasagerii trenurilor blocate cer despăgubiri

Emil a fost filmat pe autostrada 22, lângă Viena, apoi a paralizat traficul feroviar timp de 4 ore, în St. Pölten, nordul țării, unde s-a plimbat sub escorta poliției.

După ce a blocat linia feroviară, pasagerii trenurilor blocate cer acum despăgubiri.

Popularitatea lui Emil este atât de mare încât i-a fost dedicată o pagină de Facebook, care este urmărită de 15.000 de utilizatori. Oamenii îi urează elanului multă sănătate sau cer ca nimeni să nu-l deranjeze în călătoria sa prin statul federal.

Sacrificarea este exclusă

În medie, un adult de elan, cel mai mare reprezentant al familiei cerbilor, are între 1,8 și 2 metri înălțime la umărul anterior, Masculii cântăresc între 380 și 535 de kilograme. Trăiește în pădurile din emisfera nordică, în zona temperată și subarctică, acoperind un areal ce cuprinde Scandinavia, Siberia și jumătatea nordică a Americii de Nord.

În orice caz, sacrificarea este exclusă. Deși elanul este considerat vânat, specia este protejată tot timpul anului.

Mai mult, potrivit Asociației de Vânătoare de Stat, „nu există niciun motiv pentru asta”.