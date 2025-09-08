Elanul a provocat din nou un incident major în Austria. Sâmbătă seara, animalul a fost văzut plimbându-se pe șinele de cale ferată din zona St. Pölten, determinând oprirea completă a traficului feroviar.

Incidentul a declanșat o operațiune amplă a poliției și a companiei feroviare ÖBB. Numeroase trenuri au fost afectate de închiderea liniei.

Compania ÖBB a confirmat pe site-ul său oficial întreruperea traficului din cauza prezenței unui animal pe șine.

„Din cauza animalelor (Emil) de pe șine, traficul nu este posibil prin gara principală din St. Pölten până la ora 21.30”, a anunțat compania feroviară austriacă, Österreichische Bundesbahn (ÖBB) Închiderea liniei a fost ridicată cu puțin înainte de ora 1.00.

Acesta nu este primul incident provocat de Emil. Elanul a mai fost văzut recent chiar în centrul orașului St. Pölten, stârnind curiozitatea localnicilor.

Emil „descoperă frumusețile Austriei” de aproximativ două săptămâni și jumătate. Primele informații au venit pe 19 august din Weinviertel, Austria Inferioară, la granița cu Cehia, apoi „a vizitat” împrejurimile Vienei și apoi a călătorit pe Dunăre. În ultimele zile a apărut diverse zone ale orașului St. Pölten, care se află la aproximativ 50 de kilometri vest de metropolă.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Popularitatea lui Emil este atât de mare încât i-a fost dedicată o pagină de Facebook, care este urmărită de 9.826 de utilizatori până duminică dimineață. Oamenii îi urează elanului multă sănătate sau cer ca nimeni să nu-l deranjeze în călătoria sa prin statul federal.

În medie, un adult de elan, cel mai mare reprezentant al familiei cerbilor, are între 1,8 și 2 metri înălțime la umărul anterior, Masculii cântăresc între 380 și 535 de kilograme. Trăiește în pădurile din emisfera nordică, în zona temperată și subarctică, acoperind un areal ce cuprinde Scandinavia, Siberia și jumătatea nordică a Americii de Nord.

Elanul Emil este, probabil, originar din Polonia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE