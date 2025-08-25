În medie, un adult de elan, cel mai mare reprezentant al familiei cerbilor, are între 1,8 și 2 metri înălțime la umărul anterior, Masculii cântăresc între 380 și 535 de kilograme. Trăiește în pădurile din emisfera nordică, în zona temperată și subarctică, acoperind un areal ce cuprinde Scandinavia, Siberia și jumătatea nordică a Americii de Nord.

Emil a devenit vedeta internațională în ultimele zile, ajungând duminică, 24 august, la porțile capitalei austriece Viena. Animalul s-a îndreptat în fugă spre autostrada A22.

Poliția a blocat accesul pe autostradă pentru a preveni un accident. Speriat, elanul s-a întors brusc și a dispărut între tufișuri spre Floridsdorf.

De atunci, forțele de ordine caută elanul în zonă. Din animalul liniștit de la început, Emil a devenit acum speriat și nervos, greu de găsit. Căutările vor continua.

Animalul a fost observat pentru prima dată în Austria pe 18 august, în apropiere de Grosskrut, în districtul Mistelbach.

Elanul și-a început călătoria din Cehia, traversând granița în Austria. „Oare sare peste mașină?”, a declarat un șofer uimit, când a văzut animalul masiv pe șosea. Emil a fost observat în mai multe locații, inclusiv pe un teren de golf din Korneuburg.

Prezența neobișnuită a elanului a pus în alertă autoritățile. Poliția, serviciile forestiere și de vânătoare sunt în contact permanent pentru a monitoriza situația.

Hans Grundner, director adjunct al Serviciului Forestier, a explicat că „o dată la câțiva ani apare câte un elan în nordul Austriei”.

Elanul este protejat legal, fiind considerat vânat cu perioadă de protecție pe tot parcursul anului.





