Atenție. Materialul video asociat acestui articol conține scene de violență și expresii jignitoare, preluate ca atare pentru acuratețe jurnalistică.

Rivalitatea dintre soțiile liderilor a ajuns în stradă

Conflictul are la bază neînțelegeri mai vechi între Ramona Corduneanu, soția lui Adrian Corduneanu, și Alina Filip, soția lui Petronel Corduneanu. Cele două s-au confruntat de mai multe ori, atât față în față, cât și în mediul online, iar surse apropiate clanului susțin că disputa ar fi pornit de la tranzacții imobiliare.

În ultimele zile, pe TikTok a apărut un videoclip în care Iulia, o apropiată a Alinei Filip, este lovită de Vasile Călin, cunoscut ca Vasilică Corduneanu. În imagini, femeia plânge și cere ajutor, spunându-le celor din jur să sune la poliție. Ea însăși a apelat numărul unic de urgență 112.

Fără plângere, poliția nu poate acționa

Incidentul a avut loc pe 4 august, iar polițiștii din Iași au intervenit. Totuși, victima a refuzat să depună plângere, ceea ce limitează acțiunile legale.

„La data de 4 august, Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin 112, de o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiu, ar fi fost agresată fizic și i s-ar fi adresat injurii de către un bărbat. (…) Femeia a menționat că nu dorește să formuleze plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Mize mari în spatele scandalului

Surse din anturajul clanului spun că aceste confruntări fac parte dintr-o luptă mai amplă pentru influență. După moartea lui Costel Corduneanu, părea că membrii rămași își dăduseră mâna, însă „pacea” nu a durat mult.

Acum, Alina Filip și Petronel Corduneanu încearcă să strângă informații și dovezi împotriva Ramonei și a lui Adrian Corduneanu, și invers. În paralel, pe rolul instanțelor există mai multe procese în care membrii clanului sunt judecați pentru diferite infracțiuni.

Cine sunt Cordunenii din Iași

Clanul Corduneanu este una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Iași, vizată de anchete DIICOT încă din 2010, când 27 de membri au fost trimiși în judecată într-un dosar de crimă organizată. În 2016, peste 20 de inculpați au primit pedepse cu executare în primă instanță, procurorii descriind o rețea cu palier de comandă în familia Corduneanu și legături în mai multe țări europene.

În anii următori, procesele s-au întins pe aproape un deceniu, iar unele acuzații au fost anulate sau au ajuns la prescripție după decizii privind interceptările, ceea ce a redus substanțial efectele penale pentru o parte dintre inculpați.

Liderul considerat al clanului, Costel Corduneanu, fost sportiv de performanță la lupte, a murit pe 15 aprilie 2024, la 54 de ani, după o intervenție la inimă.

Dacă în trecut bărbații din clan erau în prim-planul conflictelor, acum femeile par să fi preluat conducerea în ceea ce privește disputele publice. Atât în mediul online, cât și pe stradă, replicile dure și provocările se înmulțesc, iar poliția așteaptă ca una dintre părți să depună plângere pentru a putea interveni cu măsuri concrete.

