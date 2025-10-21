Criza semiconductorilor lovește VW

Producătorul de automobile se confruntă cu o criză majoră, ceea ce ar putea duce la oprirea producției unor modele importante în fabrica principală din Wolfsburg, în Germania, care ar fi prima afectată, potrivit Bild. Acest lucru ar duce la oprirea producției modelului Golf, urmată de modelul Tiguan.

Problema provine dintr-un conflict legat de producătorul de cipuri Nexperia. Pe 30 septembrie, Olanda a preluat, sub presiunea SUA, controlul asupra companiei, care face parte din grupul tehnologic chinez Wingtech. Drept răspuns, China a interzis exportul de componente din Republica Populară Chineză, ceea ce a dus la suspendarea parțială a producției de cipuri la Nexperia.

Industria auto europeană este grav afectată de această criză. Cipurile produse de Nexperia sunt utilizate de furnizori pentru a crea componente esențiale, care ulterior ajung la producătorii auto.

Deși compania auto germană dispune de materiale suficiente pentru această săptămână, surse din cadrul grupului avertizează că semiconductoarele ar putea fi instalate săptămâna viitoare, ceea ce ar putea duce la oprirea producției pentru anumite modele.

Impactul economic asupra Volkswagen

Oprirea producției ar putea avea consecințe grave pentru Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa. Compania se confruntă deja cu dificultăți financiare din cauza scăderii vânzărilor pe piețele din China și SUA, dar și din cauza investițiilor mari în noi produse și tehnologii,.

Directorul financiar, Arno Antlitz, a avertizat că Volkswagen are nevoie de 11 miliarde de euro pentru anul viitor, altfel investițiile planificate nu vor putea fi realizate. Volkswagen încearcă să compenseze pierderile prin creșterea vânzărilor și vânzarea participațiilor. Totuși, dacă criza semiconductorilor persistă, atingerea acestor obiective va fi dificilă, conform sursei citate.

Reducerea programului de lucru

Pentru a face față crizei, compania a contactat agenția pentru ocuparea forței de muncă, solicitând reducerea programului de lucru pentru o parte din angajați. Inițial, câteva mii de angajați vor fi afectați, dar numărul ar putea crește la zeci de mii dacă situația nu se îmbunătățește rapid.

„Acest lucru depinde în totalitate de cât de repede poate fi depășită criza”, au declarat surse din industrie pentru Bild.

De asemenea, un purtător de cuvânt al Volkswagen a confirmat că monitorizează constant situația de pe piața semiconductorilor. „Există materiale disponibile pentru producția pe termen scurt”, a subliniat acesta.

Industria auto nu se confruntă pentru prima dată cu o criză a cipurilor. Pandemia COVID-19 a întrerupt fluxurile globale de mărfuri, ducând la o prăbușire a aprovizionării cu semiconductori.

În acea perioadă, Volkswagen, alături de alți producători precum Mercedes și BMW, a diversificat sursele de aprovizionare. Cu toate acestea, problema actuală legată de Nexperia este mai dificilă, deoarece nu există un producător alternativ pentru anumite cipuri esențiale.

