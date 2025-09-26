Fabrica din Zwickau a producătorului german va opri producția timp de o săptămână, începând cu 6 octombrie, din cauza cererii scăzute pentru modelul Audi Q4 e-tron, potrivit Bloomberg, care citează un purtător de cuvânt al companiei.

Fabrica din Emden a redus programul de lucru al angajaților și se așteaptă să oprească liniile de producție pentru câteva zile, mai arată Bloomberg. Uzina produce modelele electrice ID.4 și ID.7.

Gaură și la Porsche

Recent, Volkswagen a anunțat că va înregistra pierderi de 5,1 miliarde de euro din cauza problemelor de la divizia sa de lux Porsche, ca urmare a cererii scăzute de mașini electrice și a concurenței tot mai mari din China, combinate cu tarifele mai mari din SUA.

Bosch dă afară 13.000 de oameni

Zilele trecute, și Bosch, unul dintre cei mai mari furnizori de componente auto din întreaga lume, a anunțat concedierea a 13.000 de angajați.