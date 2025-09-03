După întâlnirea care a avut loc într-un pavilion de stat în care era cazat Vladimir Putin, agenți ai serviciilor speciale nord-coreene au curățat efectiv orice urmă a prezenței lui Kim Jong-un la întâlnire.

Imagini video cu momentele au fost publicate pe canalul de Telegram personal de către jurnalistul independent rus Alexander Iunașev.

„După încheierea negocierilor, personalul care îl însoțea pe șeful RPDC a distrus cu grijă toate urmele prezenței lui Kim. Au luat paharul din care a băut, au șters tapițeria scaunului și acele părți ale mobilierului pe care liderul coreean le-a atins. Partea oficială a întâlnirii s-a încheiat, Putin și Kim au părăsit biroul foarte mulțumiți și s-au dus să bea ceai într-o atmosferă mai relaxată.”, a scris Iunașev.

Canalul rusesc de Telegram Shot a preluat imaginile și scrie că serviciile speciale ale RPDC au fost primele din lume care au folosit abordarea „curățării” tuturor urmelor liderului lor, lucru care nu se mai făcuse până acum. Informația a fost confirmată de Serghei Goncharov, președinte al Asociației Internaționale a Veteranilor Grupului Alpha, o unitate specializată în combaterea terorismului a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB)

Potrivit acestuia, personalul delegației lui Kim Jong-un a distrus toate urmele prezenței sale la negocierile din China, astfel încât nicio componentă ADN să nu ajungă la oponenții Coreei de Nord.

„Se poate presupune că fac asta astfel încât acestea să nu poată fi legate de circumstanțe care l-ar putea afecta negativ pe liderul nord-coreean. Coreenii cred că nu poate rămâne nimic, deoarece acest lucru ar putea cauza daune în viitor.”, a subliniat Goncharov

