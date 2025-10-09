Evaluările bursiere, la maxime istorice

În cel mai recent raport, Banca Angliei a subliniat că evaluările bursiere „se află aproape de maxime istorice”, susţinute de rezultatele puternice raportate de giganţii tehnologici americani în trimestrul al doilea.

Totodată, instituţia a remarcat că „ponderea primelor cinci companii din indicele S&P 500, de aproape 30%, este cea mai ridicată din ultimii 50 de ani”, ceea ce indică o concentrare record a pieţei în jurul marilor companii tehnologice.

„Valorile companiilor axate pe inteligenţa artificială par deosebit de întinse”

Banca avertizează că „valorile companiilor axate pe inteligenţa artificială par deosebit de întinse” şi că „această combinaţie între concentrarea tot mai mare a indicilor bursieri şi aşteptările foarte ridicate privind impactul AI lasă pieţele vulnerabile în cazul în care optimismul se va diminua”.

Potrivit raportului, o eventuală reevaluare a aşteptărilor privind câştigurile viitoare din AI ar putea provoca „reacţii în lanţ pe pieţele financiare globale”, amplificând riscurile deja existente cauzate de tensiunile geopolitice, presiunile asupra datoriilor suverane şi fragmentarea comerţului mondial.

Banca Angliei a inclus printre riscuri şi posibilele blocaje din lanţurile de aprovizionare, „de la energie şi date, până la materii prime”, precum şi schimbări de paradigmă care ar putea influenţa infrastructura necesară dezvoltării modelelor cu inteligență artificială avansate.

Wall Street recomandă prudenţă

Deşi unii analişti de pe Wall Street cred că evaluările actuale ale sectorului tehnologic sunt susţinute de fundamente solide, instituţia britanică recomandă prudenţă.

Într-un mesaj similar, Goldman Sachs a afirmat că „nu se poate vorbi încă despre o bulă”, dar a sfătuit investitorii să-şi diversifice portofoliile.

La rândul său, preşedintele Rezervei Federale americane, Jerome Powell, a declarat marţi că „activele financiare sunt evaluate destul de ridicat”, fără a face referire explicită la companiile de tehnologie.

Falimente şi tensiuni politice sporesc riscurile

Banca Angliei a menţionat că recentele falimente din sectorul creditelor private, inclusiv ale constructorului auto First Brands şi ale companiei de finanţare auto Tricolor, precum şi incertitudinile politice din Franţa şi Japonia sporesc vulnerabilitatea sistemului financiar.

„Schimbările din peisajul riscurilor cresc posibilitatea ca pieţele să nu fi integrat complet scenariile negative posibile, iar o corecţie bruscă ar putea avea loc dacă aceste riscuri se materializează”, concluzionează raportul Băncii Angliei.

O astfel de corecţie ar putea afecta grav gospodăriile şi companiile, care deja se confruntă cu „costuri ridicate de trai şi de finanţare”, avertizează instituţia.

