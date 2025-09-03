Noua evaluare reprezintă un salt față de evaluarea de 61,5 miliarde de dolari realizată în martie anul acesta, când a strâns 3,5 miliarde de dolari.

Cine a dat bani

Anthropic a anunțat că a strâns 13 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare condusă de firma de investiții ICONIQ.

„Investiția va extinde capacitatea noastră de a satisface cererea crescândă a întreprinderilor, va aprofunda cercetarea noastră în domeniul siguranței și va sprijini expansiunea internațională, pe măsură ce continuăm să construim sisteme de IA fiabile, interpretabile și controlabile”, a declarat Anthropic într-o postare pe blog.

Compania este susținută de către Google și Amazon.com, care au investit anterior în aceasta.

Anthropic s-a remarcat în special prin construirea de modele AI care excelează la programare.

Venituri de peste 5 miliarde de dolari anual

Veniturile Anthropic au crescut de la 1 miliard de dolari anual la peste 5 miliarde de dolari în august.

Startup-ul se află în spateșe modelelor lingvistice de mari dimensiuni Claude. Compania a lansat în august Opus 4.1, o versiune îmbunătățită a Opus 4 pentru sarcini agentice, codificare și raționament în lumea reală.

Qatarul a investit și el

Cea mai recentă rundă de finanțare a fost condusă în comun de Fidelity Management & Research și Lightspeed Venture Partners, iar alți investitori importanți includ Qatar Investment Authority, Blackstone și Coatue.

Finanțarea startup-urilor din SUA a crescut cu 75,6% în prima jumătate a anului 2025, impulsionată în mare parte de investiții majore în AI și pariuri îndrăznețe din partea marilor companii de tehnologie.

Un dolar pentru guvernul SUA

Luna trecută, Anthropic a anunțat că va oferi Claude guvernului SUA pentru 1 dolar.

Claude, împreună cu ChatGPT de la OpenAI și Gemini de la Google, a fost adăugat pe lista furnizorilor de AI aprobați, a declarat în august departamentul central de achiziții al guvernului SUA.

Amazon ia în considerare o altă investiție de miliarde de dolari în Anthropic pentru a-și consolida parteneriatul strategic, a raportat Financial Times în iulie.

OpenAI, evaluată la 500 de miliarde de dolari

Dacă Anthropic a fost evaluată la 183 de miliarde de dolari, OpenAI – care se află în spatele ChatGPT a fost evaluată la început de august la 500 de miliarde de dolari într-o vânzare de acțiuni a angajaților, conform Reuters.

OpenAI are un parteneriat pe termen lung cu Microsoft, care a investit anterior în companie și acum include ChatGPT în softurile sale. Cele două sunt însă mai nou la cuțite din cauză că OpenAI vrea renegociarea contractelor, pentru a putea să se finanțeze în viitor.

Concomitent, xAI – firma de inteligență artificială a lui Elon Musk – căuta o evaluare între 170 și 200 de miliarde de dolari într-o rundă de finanțare din iulie, scria Financial Times, citat tot de Reuters.

Anterior, xAI a fuzionat cu rețeaua socială X, fostul Twitter, într-o operațiune care a evaluat noua entitate la 113 miliarde de dolari. xAI produce softul Grok, implicat recent într-o serie de controverse.

Apple în urma competiției

Google produce propriul soft AI, numit Gemini, în vreme ce Apple este văzută ca fiind în urma competitorilor în cursa privind inteligența artificială.

Apple discută cu o serie de companii, respectiv Google și OpenAI pentru folosirea acestora în Apple Intelligence, în vreme ce în China dispozitivele sale folosesc AI de la Alibaba. Compania analizează însă achiziția firmei Perplexity, care este evaluată la 14 miliarde de dolari, conform Bloomberg.

Mai multe companii din China au anunțat la rândul lor propriile modele: pe lângă Alibaba mai investesc în domeniu și ByteDance – proprietarul Tiktok, Baidu – supranumit„Google-ul Chinei”, dar și startup-uri noi precum DeepSeek.

Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume

Companiile de inteligență artificială necesită două componente masive pentru a putea produce softuri performante: vaste cantități de date pe care să le „digere” și un număr mare de procesoare pentru analiză.

Datorită vânzărilor masive de cipuri pentru AI, Nvidia a ajuns cea mai valoroasă companie din lume, fiind acum evaluată pe burse la 4.150 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, OpenAI a avertizat că banii vor deveni desueți din cauza inteligenței artificiale.

