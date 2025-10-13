Motivul pentru care șoferul român a vândut cele 11 tone de țevi din PVC

Un șofer de camion român riscă până la 4 ani de închisoare pentru o decizie disperată. Potrivit Lazza Ramo, bărbatul a vândut întreaga încărcătură a camionului său – 11 tone de țevi PVC în valoare de 50.000 de euro – după ce compania spaniolă pentru care lucra a dat faliment fără să-i plătească salariul.

Incidentul a avut loc în Tarragona, Spania, unde șoferul, rezident în Benicarló, a lucrat între 2013 și 2014. După luni fără plată, el a luat camionul din depozitul industrial, a dezactivat GPS-ul și a plecat.

Cum a încercat șoferul român să își „recupereze salariul”

Conducerea a remarcat cele întâmplat așa că a luat legătura cu șoferul român și au încercat să îl convingă să returneze camionul. În momentul în care șefii i-au cerut să înapoieze vehiculul, șoferul a răspuns:

„Îl aduc înapoi doar când îmi voi primi banii”, polițiștii au găsit camionul gol câteva ore mai târziu.

Procesul este programat pentru 17 octombrie. Procurorul cere 1,5 ani de închisoare, dar pedeapsa maximă poate ajunge la 4 ani. Un alt șofer de TIR a fost amendat și condamnat după ce a primit 1.000 de euro pentru a căra șase paleți cu marfă până în Luxemburg.

Mii se șoferi rămân anual fără salariu

Conform sursei citate mai sus, mii de lucrători rămân anual fără salarii în urma falimentelor companiilor. În Italia, în 2024, au fost peste 2.300 de proceduri de faliment, rezultând în pierderea a 81.000 de locuri de muncă.

Deși legea nu justifică răzbunarea, disperarea poate fi înțeleasă. Acest caz evidențiază că nu toți fură pentru câștig – unii o fac pentru supraviețuire. Când sistemul nu protejează angajații, furia poate duce la acte extreme.

Un caz similar a avut loc și la începutul acestui an, atunci când un șofer român de TIR a furat tot porumbul pe care trebuia să-l transporte din Italia în Spania. Încărcătura valora aproximativ 120.000 de euro.

Ce pedepse riscă șoferii care fură produsele din camioanele pe care le conduc

Șoferii din Spania care fură încărcătura camioanelor pe care le conduc riscă pedepse serioase conform legislației spaniole.

În cazul furtului, pedeapsa poate fi închisoarea de la 6 la 18 luni dacă valoarea bunurilor furate depășește 400 de euro. Dacă valoarea este sub 400 de euro, pedeapsa este o amendă penală sau închisoare de la 1 la 3 luni. Pentru lucruri de valoare artistică, istorică sau culturală, pedeapsa poate ajunge până la 3 ani de închisoare.

De asemenea, pentru șoferii care încalcă interdicția legală de a participa la operațiunile de încărcare și descărcare a mărfii (ce a intrat în vigoare din septembrie 2022), sumele amenzilor sunt între 4.001 și 18.000 euro, în funcție de gravitatea și repetarea abaterii. Această interdicție are rolul de a responsabiliza încărcătorii și descărcătorii pentru bunurile transportate.

