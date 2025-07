Sorin Grindeanu spune că tot se va ajunge la impozitarea progresivă: „Poate nu acum, dar în anii viitori”

Ce spune Grindeanu despre impozitarea progresivă

Grindeanu a oferit câteva exemple din viitorul pachet de măsuri: „Vrem să propunem, pentru multinaţionale, o reglementare mult mai clară legată de transferul acesta de capital în afara ţării; pentru indemnizaţiile în Consiliile de administraţie, o indemnizaţie şi o reducere drastică a acestor indemnizaţii; reducerea oamenilor în CA-uri.”

Președintele interimar al PSD a subliniat că partidul său a fost singurul care a susținut impozitarea progresivă. Deși această propunere nu a fost acceptată în prezent, Grindeanu consideră că este o soluție inevitabilă pentru viitorul României.

„E o propunere unde am fost singuri, dar să ştiţi că într-un final, poate nu acum, în aceste luni, dar în anii viitori tot acolo se va ajunge în mod sigur în România”, a declarat Grindeanu.

Clarificări privind impozitarea progresivă

Grindeanu a recunoscut că PSD nu a explicat suficient de bine conceptul de impozitare progresivă. El a subliniat că această măsură nu ar afecta persoanele cu venituri mici și medii, ci ar viza în principal pe cei cu venituri foarte mari.

„Această impozitare progresivă, noi am greşit că nu am explicat foarte bine ce înseamnă această impozitare progresivă, anume faptul că povara nu trebuie să pice pe cei cu venituri mici şi medii, ci să încercăm să facem cum e peste tot în lume, să încercăm ca pentru cei are au venituri foarte mari, să existe o extra impozitare”, a explicat liderul PSD.

Luna viitoare PSD vrea să explice conceptul de impozitare progresivă

În lunile următoare, PSD intenționează să explice mai detaliat conceptul de impozitare progresivă și necesitatea implementării acestuia. Grindeanu a menționat că partidul va depune eforturi pentru a clarifica aceste aspecte, în special pentru cei care au exprimat îngrijorări nejustificate.

„O să încercăm în lunile viitoare să explicăm mai bine de ce e nevoie de aşa ceva. Am văzut revoltă din partea unor oameni asupra cărora nu se aplica, cu venituri medii sau mici, de aceea nu am înţeles, dar e de datoria noastră să explicăm acest lucru”, a concluzionat Grindeanu.