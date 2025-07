Nemulțumirile PSD se referă și la multinaționale, și la partenerii de coaliție

Grindeanu a explicat motivele nemulțumirii PSD. „Nu am avut susţinere pentru amendamentele pe care le-am făcut, să se aplice CASS de la 4.000 de lei la pensii, să nu aplicăm CASS pentru mamele intrate în perioada postnatală, pentru toate celelalte lucruri pe care noi le-am propus. Nu cred că se reface deficitul dacă punem CASS la veteranii de război sau la fostii deţinuţi politic. Nu vorbesc de urmaşi. Vorbesc de deţinuţii politic. Eu cred că mai sunt câteva zeci în ţara asta. Şi puţin respect pentru ei şi pentru veteranii de război cred că puteam să arătăm”, a spus Grindeanu, aflat pe şantierul Portului Giurgiu.

El a adăugat că PSD vrea ca în al doilea pachet de măsuri fiscale să fie incluse mai multe măsuri, iar unele dintre ele să se refere și la multinaționale.

„În acest nou pachet, obligatoriu, să discutăm despre criptomonede şi impozitare, vreau să discutăm despre impozitarea sumelor transferate în afara ţării de către multinaţionale şi să le impozităm. În paranteză fie spus, mi-aş dori ca domnii care conduc şi au preluat recent ANAF-ul să se aplece în perioada următoare spre aceste companii care transferă sume importante din România şi să vedem cum fac acest lucru”, a punctat președintele Camerei Deputaților.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat de ce și mamele în concediu de creștere a copilului vor plăti CASS, ca pensionarii. Val de comentarii pe Facebook

Grindeanu s-a mai declarat nemulțumit că doar un amendament al PSD a fost inclus în primul pachet fiscal: „Noi am venit şi acum cu propuneri. Una singură a fost aprobată, aceea prin care s-a redus subvenţia partidelor cu 40%. A fost amendamentul PSD. Doar acest lucru a fost aprobat. Suntem cel mai mare partid din coaliţie”.



El a avertizat apoi partenerii de coaliție din PNL, USR și UDMR că ar face bine pe viitor să țină cont de propunerile social-democraților, care sunt cel mai mare partid din România și din coaliție.

Folosesc acest prilej pentru a spune următorul lucru. Cred că e bine să se ţină cont mai mult de propunerile PSD, dacă ne vor parteneri. Vă repet, eu nu cred că se reface deficitul punând CASS la veteranii de război sau la foştii deţinuţi politic. Astea sunt lucruri care depăşesc o anumită limită […]. Aproape 5.000 de membri PSD au votat într-un procent majoritar intrarea la guvernare, dar asta nu ne face prizonieri ai acestei coaliţii. Suntem parteneri de bună-credinţă cât timp suntem trataţi corect. Altfel, putem să decidem şi altceva.

Sorin Grindeanu, președinte PSD și al Camerei Deputaților:

Propunerea lui Sorin Grindeanu înseamnă că social-democrații vor o taxă suplimentară pentru profiturile externalizate ale marilor companii. Mai simplu spus, PSD dorește reducerea fenomenului prin care multinaționalele își mută profiturile către țări cu fiscalitate mai mică, iar scopul este de a aduce mai mulți bani la buget din profiturile făcute de multinaționale în România.

Ce taxe vor plăti românii de la 1 august. Principalele măsuri din primul pachet

Recomandări Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Dragoș judecător la CCR din partea Administrației Prezidențiale

Contextul economic este foarte dificil. Pe 2 iulie, la finalul şedinţei de coaliție în care s-au decis măsurile fiscale, premierul Ilie Bolojan a spus că situația bugetului este gravă și că trebuie luate măsuri de urgență, care nu mai pot fi amânate, altfel, România riscă să intre în incapacitate de plată.

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român […] și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a spus el într-o conferință de presă.

Apoi a anunțat primul pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, care va intra în vigoare la 1 august, cu câteva excepții.

Cea mai importantă măsură care îi va afecta pe români, în afara creșterii TVA, este cea referitoare la pensii. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei net vor plăti CASS.

Principalele măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan:

România are acum trei cote de TVA: 5%, 9% și 19% și vor mai rămâne două: 11% și 21%. La cota redusă vor rămâne medicamentele, alimentele, serviciile publice de apă și canalizare, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Industria HoReCa va rămâne la nivelul actual, dar numai până în octombrie. Dacă veniturile la buget nu vor crește, atunci cota HoReCa se va majora la 21%

creșterea accizelor de 10% pentru băuturile alcoolice și combustibili, de la 1 august; la combustibili, adică la motorină, va funcționa o schemă de restituire parțială a acestei creșteri către companiile care asigură transportul în România

va crește și acciza pentru țigări, de la 1 august

pensionarii care au o pensie mai mare de 3.000 de lei pe lună vor plăti CASS, adică un procent de 10% din suma care trece peste această limită, de la 1 august

majorare a impozitului pe dividende de la 10% la 16%, de la 1 ianuarie 2026

profiturile băncilor vor fi taxate suplimentar în 2026

toate câștigurile din jocurile de noroc vor fi suprataxate în 2026

pensiile și salariile bugetarilor vor fi înghețate în 2026

tăierea burselor pentru studenți

Recomandări În Ucraina nu va fi pace până când Putin nu moare sau nu pleacă de la putere, spune un fost ministru ucrainean

Cum arată documentul cu măsurile asumate în Parlament. Bolojan a spus că pleacă dacă nu reușește

Apoi, pe 7 iulie, Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament. Forma finală a documentului poate fi citită mai jos.

Premierul Bolojan a spus în Parlament, la asumarea răspunderii pe primul pachet de măsuri fiscale, că are „mandatul pe masă” și că va pleca singur din funcție dacă nu reușește ce și-a propus.

„Vreau să asigur pe toți românii de un lucru foarte clar. Sunt un premier cu mandatul pe masă și cu asumarea întregii răspunderi, că tot ce am spus se va pune în practică, se va întâmpla. În caz contrar, eu nu voi mai fi prim-ministru”, a afirmat Bolojan.

Următorul pachet de măsuri fiscale va fi gata până la sfârşitul acestei luni, a precizat premierul.

Pachetul doi se va referi la:

reforma pensiilor speciale, prin eliminarea excepțiilor, calculul corect al pensiilor și intrarea la pensie la vârsta generală

reforma companiilor de stat și a autorităților autonome. Autoritățile autonome de tip ASF, ANCOM și ANRE vor fi restructurate

se va reduce numărul de membri și indemnizațiile din consiliile de administrație

reforma administrației locale și centrale, prin redimensionarea aparatului bugetar, prin descentralizare și digitalizare

combaterea evaziunii fiscale și a fraudării banului public, prin modificări legislative.