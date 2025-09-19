Ce spune Stelian Bujduveanu despre problema traficului din București

În București sunt peste 1,7 milioane de mașini înmatriculate și intră zilnic peste 300.000 de autoturisme ale unor persoane care nu sunt locuitori ai Capitalei.

Stelian Bujduveanu a fost prezent la Impact Bucharest 2025, iar acolo a răspuns câtorva întrebări puse de redactorul-șef Libertatea, Dorin Chioțea. Primarul interimar a adus în discuție și problema traficului din oraș, precizând că „astăzi se circulă mai bine decât acum un an pe vremea aceasta”.

„Peste 40% din cetățenii acestui oraș sunt nemulțumiți de starea traficului și pentru a ameliora această nemulțumire, de o lună de zile suntem în discuții aplicate cu Poliția Română și cu Poliția Locală și pot să spun că după multe eforturi, astăzi în București se circulă un pic mai bine decât s-a circulat anul trecut pe vremea aceasta”, a spus primarul interimar al Capitalei.

Curățenia din București, una dintre problemele care îl deranjează pe primarul interimar

Jurnalistul Dorin Chioțea l-a întrebat pe Stelian Bujduveanu care sunt cinci lucruri care „îl scot din sărite atunci când iese din casă” în București. Una dintre problemele pe care a aud-o în discuție actualul primar interimar al Capitalei este lipsa ordinii.

Stelian Bujduveanu spune că nu este suficient să „strângi gunoiul de pe stradă” ca să fie curat, este necesară și ordine în oraș. Tocmai de aceea, PMB a început reabilitarea bulevardelor chiar de la Kilometrul 0, din zona Teatrului Național.

„Nu este ordine în oraș și încercăm să facem ordine. Ne-am apucat să facem ordine. Când spun ordine, mă refer de la semnul de circulație care este strâmb și trebuie îndreptat, până la bordura spartă și dărâmată.

Curat un înseamnă doar să strângi gunoiul de pe stradă. Înseamnă să fie curat orașul, în sensul ordonat și organizat așa cum a fost gândit el inițial.

Asta facem astăzi, am început de la Teatrul Național. Dacă mergeți să vedeți, schimbăm pavajul pe Victoriei, pe Magheru. Reabilităm toate parcurile din zonă”, a mai explicat Stelian Bujduveanu, în timp ce se afla la Impact Bucharest 2025.

Cum a fost la Impact Bucharest 2025

Impact Bucharest 2025 a fost un eveniment internațional de referință organizat în perioada 17-18 septembrie, care a reunit lideri influenți din afaceri, tehnologie, politică și antreprenoriat din România și Europa de Sud-Est. Evenimentul a pus Capitala României în centrul dezbaterilor globale pe teme de leadership, inovație, sustenabilitate și dezvoltare economică durabilă.

Printre invitații de prestigiu s-a numărat Michelle Obama, fostă primă-doamnă a Statelor Unite, care a încheiat conferința cu un discurs despre rolul leadershipului, educației și rezilienței în vremuri de schimbări accelerate.

Libertatea a fost partener strategic la Impact Bucharest 2025. În prima zi, Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, și Dorin Chioțea, redactor-șef la Libertatea.ro, au urcat pe scenă pentru a aduce perspective valoroase din industria media și a modera discuții pe teme de leadership în industriile creative.

