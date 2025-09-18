„Timpul e moneda cea mai importantă”

Discuția s-a concentrat în jurul modului în care cei trei lideri de organizații, fiecare dintr-un alt segment de afaceri, privește strategia de creștere a valorii afacerii, prin prisma previziunilor tendințelor de consum ale publicului.

„Cred că timpul este moneda cea mai importantă după care tânjește oricine. Toți încercăm să echilibrăm balanța între ceea ce oferim și ceea ce primim. Și cred că toate tehnologiile moderne ne ajută. Pentru că e mult mai greu acum decât era în urmă cu zece ani, consumatorii sunt acum pe foarte multe device-uri, pe foarte multe website-uri”, a spus Andrei Bereandă, referindu-se la valoarea pe care o consideră cea mai importantă, atunci când se gândește la publicul căruia se adresează businessul pe care-l conduce.

Șeful Ringier Media Romania a atins și subiectul modului în care putem testa soluțiile și care sunt provocările în perioada următoare: „Suntem toți uniți de hyper-personalizare, ceea ce e mult mai plăcut. Avem mai multe informații, dar sunt și lucruri pe care nu le știm încă, despre obiceiuri de cumpărare, despre poveste, despre toate aceste API, așa cum le numim. Dacă ne uităm la tendințe, trebuie să fii mult mai bine aplecat spre așteptări și cel mai important spre a asculta și a spune ceea ce poți să oferi clientului. Cel mai dificil în această perioadă de confuzie în care ne află este să vorbești despre emoții. Cred că e vorba despre o combinație, cum gestionăm emoțiile și cum gestionăm aceste roluri, cum interacționăm cu oamenii. Și, de asemenea, e vorba despre competența. Cred că acestea sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le creăm în următorii trei ani. Nu am spus 10, pentru că, uitându-ne la modul în care este gândit totul acum, aș zice să credem că se întâmplă mai repede, nu avem foarte mult timp”.

„Întrebarea pe care mereu o punem este: ce s-ar întâmpla dacă dispărea produsul nostru. Cred că e o întrebare interesantă, dar, de asemenea, e o întrebare care ne ține treji, atenți”, a mai spus Andrei Bereandă, explicând modul în care la Ringier e abordată strategia de creștere a valorii.

Parteneri de dialog de top

Alături de Andrei Bereandă, la discuția de pe scena Impact Bucharest 2025 a participat și Gabriela Nistor, care este unul dintre cei mai experimentați și respectați lideri din industria bancară, cu aproape trei decenii de carieră dedicată excelenței în domeniu. Din 2013, coordonează activitățile de retail, private banking și rețea la Banca Transilvania (BT), ocupând funcția de director general adjunct. Din octombrie 2022, Gabriela a preluat conducerea Idea::Bank, transformată ulterior în Salt Bank, din poziția de director general.

În cariera sa de 27 de ani la Banca Transilvania, a implementat numeroase proiecte inovatoare, a înființat afacerea cu carduri în BT, a configurat activitatea de call center și a condus digitalizarea retailului în BT, cel mai recent exemplu fiind Portofelul Digital BT Pay. A crescut odată cu banca și a contribuit la tot ceea ce este BT astăzi: lider de piață în retail, carduri și plăți online.

Între 2021 și 2024, a fost implicată din funcția de vicepreședinte al Asociației Române a Băncilor în inițiative și programe de educație financiară și digitală care au contribuit la dezvoltarea pieței financiar-bancare.

Din poziția de CEO, Gabriela este arhitectul a ceea ce este astăzi Salt Bank, prima bancă românească 100% digitală, parte a Grupului Banca Transilvania. În aprilie 2024, ea și echipa sa au lansat aplicația bancară Salt pentru publicul larg, un succes remarcabil, cu peste 230.000 de conturi bancare deschise în mai puțin de 3 luni.

A absolvit un EMBA la Universitatea din Sheffield, iar în 2021 a fost finalistă europeană la Premiile Alumni Study UK la categoria Realizări Profesionale.

De asemenea, pe scena Spotlight Stage de la Impact Bucharest 2025 s-a aflat în dialog cu Andrei Bereandă și Todi Pruteanu, vicepreședinte de marketing de produs la FintechOS, un lider tehnologic care permite băncilor și asigurătorilor din întreaga lume să construiască și să implementeze rapid produse și servicii financiare digitale.

Cu peste 20 de ani de experiență în sectoarele corporativ, start-up și non-profit, și-a construit cariera la intersecția dintre afaceri și tehnologie. El consideră că încrederea este adevărata monedă a economiei digitale, iar munca sa s-a concentrat constant pe dezvoltarea de modele de afaceri inovatoare și pe promovarea unor structuri digitale mai incluzive și echitabile.