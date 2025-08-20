Pe scenă vor urca experți de renume mondial în domeniul lor

Evenimentul se împarte în opt secțiuni tematice complexe, fiind aduși pe scenă experți de renume mondial în domeniul lor, inclusiv fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama.

„Diversitatea temelor și prezența numeroșilor lideri de opinie au stat la baza succesului Impact în Europa Centrală și de Est. Pe 17-18 septembrie, aceeași formulă de succes va genera Impact la București!”, se arată în comunicatul transmis.

Care sunt temele centrale de la Impact Bucharest

Temele centrale de la Impact Bucharest se vor concentra pe business și inovație, dar și pe modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale și globale poate aduce beneficii României și întregii regiuni SEE.

Pe două scene interactive, publicul va putea urmări sesiuni și dezbateri, timp de două zile.

O agendă împărțită în 8 secțiuni tematice dedicate celor mai mari oportunități și provocări actuale din economie și societate: Cybersecurity, Green Economy, Digital Future, Startups, Global Economy & Banking, Financial Tech & Digital Commerce, Leadership, Marketing & Digital Consumers, și multe altele.

Cine se numără printre invitații principali

Printre invitații principali se numără Michelle Obama, Erin Meyer, Edi Rama și Daniel Dines.

De asemenea, Kevin Costner, celebrul actor premiat cu două Oscaruri, vine la București în perioada 17-18 septembrie 2025 și va fi Top Speaker la evenimentul Impact Bucharest Presented by Mastercard.

Aceștia sunt doar câțiva dintre cei peste 200 de experți internaționali, lideri de opinie și inovatori care vor urca pe scena Impact Bucharest cu scopul de a-și împărtăși ideile în fața a peste 1500 de participanți din întreaga lume.

