Experți de renume și lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai sectorului public din România și din țările din Europa de Sud-Est participă, timp de două zile, la Impact Bucharest 2025, la Face Convention Center.

Prima zi a fost una plină de momente speciale, cu lideri care au marcat ultimii ani în țările lor, pentru ei venind la București un număr mare de auditori.

Evenimentul aduce în fața publicului din România discursuri și discuții pe scenă, competiția pentru startup-uri Impact Arena, workshop-uri și mese rotunde. Printre vorbitori se numără Michelle Obama, fosta primă doamnă a Statelor Unite, care va dialoga pe scena Impact Bucharest cu Beatrice Cornacchia, executive Vice President, Marketing și Communications pentru APEMEA la Mastercard.

Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, și Dorin Chioțea, redactor-șef la Libertatea.ro, au fost miercuri pe scenă, aducând perspective valoroase și noi puncte de vedere din industria media în discuție.

Dorin Chioțea a moderat, la Inspire Stage, o discuție despre leadership în industriile creative la care au participat Marina Coanda BunDac (Bonte), Ioana Enache (MARe museum) și Dragoș Ilie, de la Universitatea de Artă din Iași.

La rândul său, Andrei Bereandă a participat la o discuție foarte interesantă despre „SEE Consumer Trends Forecast: Winning Strategies for Value Growth”. Moderată de Michał Wąsowski, jurnalist la portalul de știri financiare money.pl, discuția s-a purtat între Andrei Bereandă, Gabriela Nistor, CEO Salt Bank, prima bancă românească 100% digitală, parte a Grupului Banca Transilvania, și Todi Prutean, vicepreședinte de marketing de produs la FintechOS.

„La Ringier România, credem în puterea ideilor, a dialogului și a comunității de a genera schimbări semnificative. Parteneriatul cu Impact Bucharest este încă un mod în care susținem inovarea, leadershipul și progresul în societatea noastră”, au transmis reprezentanții Ringier România.

Horia Tecău și Simona Halep, la Impact Bucharest

Erin Meyer, profesor INSEAD, una dintre cele mai influente voci în domeniul managementului și culturii organizaționale, a vorbit și el în prima zi la Impact Bucharest. Tot în prima zi, Simona Halep a discutat despre lucrurile pe care oamenii din sport și cei din business le pot învăța unii de la alții.

Horia Tecău a fost de asemenea prezent la eveniment și a acordat un interviu în studioul amenajat de Libertatea la Face Convention Center. Discuția cu redactorul șef al ziarului nostru, Dorin Chioțea, va putea fi urmărită în format video pe siteul libertatea.ro.

De asemenea, mulți alți speakeri veniți la București au fost invitați în studioul Libertatea și cititorii noștri vor putea urmări în zilele următoare interviuri despre subiecte actuale, toate în format video.

Evenimentul va fi încheiat de Michelle Obama

Joi, 18 septembrie, evenimentul va pune în dialog alți lideri din business, tehnologie, politică publică și investiții, pe teme precum AI, securitate cibernetică, economia verde, digitalizare și viitorul comerțului.

Highligh-ul ediției este reprezentat de discuția între Michelle Obama și Beatrice Cornacchia (Mastercard), care va încheia, de la ora 16:00, Impact Bucharest 2025.

Discuțiile pe parcursul celor două zile de conferință vor fi axate pe dezvoltare economică, inovație și modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale și globale poate aduce beneficii României. De asemenea, pe agendă se vor regăsi subiecte diverse de la apărare și securitate cibernetică, transformare sustenabilă, digitalizare, viitorul orașelor, până la dezvoltarea economiei globale și a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing și comerț digital.

