Alegerile, anulate pentru „nereguli” fără precedent

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a invalidat rezultatele primului tur al alegerilor din 24 noiembrie, invocând „multiple nereguli și încălcări ale legii electorale (…) [care] au compromis transparența și corectitudinea campaniei electorale”.

Primul tur al alegerilor prezidențiale s-a terminat cu victoria neașteptată a lui Călin Georgescu. Inițial, Marcel Ciolacu (PSD) era pe primul loc în sondaje, dar duminică seară, 24 noiembrie, exit-poll-urile l-au confirmat câștigător pe candidatul independent.

Raportul american notează însă că decizia a fost „o ingerință politică în alegeri și o restricție nejustificată a libertății de exprimare politică, de o severitate fără precedent”.

Curtea Constituțională a pus anularea pe seama unei operațiuni de informare a Rusiei, dar „observatori independenți au sugerat că acea campanie de pe rețelele sociale a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc”.

Probleme la libertatea presei

Documentul semnalează deficiențe majore privind funcționarea unei prese libere. „Organizațiile media independente și observatorii internaționali au remarcat lipsa transparenței în ceea ce privește proprietatea mass-media și finanțarea netransparentă a mijloacelor de informare în masă de către partidele politice, precum și subordonarea politicilor editoriale intereselor partidelor politice sau ale proprietarilor.”

Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft
Recomandări
Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft

Jurnaliștii au reclamat restricții la accesul la informații publice și cazuri de hărțuire sau amenințare. Un episod notabil a fost pe 18 iulie 2024, când DIICOT Caraș-Severin a emis o ordonanță prin care reporterii RISE Project erau obligați să-și dezvăluie sursele. Presiunea publică și o eroare de procedură au dus la anularea deciziei în aceeași zi.

Raportul amintește și cazul din 14 ianuarie, când activista civică Angi Șerban a fost reținută și percheziționată după o postare pe Facebook: „Dacă la o manifestație pașnică poliția vine înarmată, nu ar fi legitim ca protestatarii să aducă cocktailuri?”. Potrivit Poliției București, mesajul constituia „incitare la comiterea unei infracțiuni”.

Drepturile lucrătorilor, greu de protejat

Raportul notează practici prin care „companiile creează adesea entități juridice separate pentru a transfera angajații, evitând astfel pragurile de reprezentare sindicală”.

Inspectoratul Muncii este acuzat de lipsă de resurse și investigații superficiale în cazuri grave, inclusiv accidente mortale: „Inspectorii de muncă investighează doar superficial accidentele de muncă, inclusiv cele soldate cu decese, și concluzionează adesea, în mod eronat, că victimele au fost vinovate în majoritatea accidentelor mortale.”

Câți bani au făcut Tăpălagă și Pantazi în 2024 cu G4Media, compania pe care au vândut-o mogulului Radu Budeanu
Recomandări
Câți bani au făcut Tăpălagă și Pantazi în 2024 cu G4Media, compania pe care au vândut-o mogulului Radu Budeanu

Un studiu al Parlamentului European estimează că „munca la negru reprezenta 29% din PIB în 2022”, iar legile în domeniu nu sunt aplicate eficient.

Probleme în sistemul de detenție și protecția persoanelor vulnerabile

Departamentul de Stat subliniază „lipsa garanțiilor suficiente” pentru internarea și tratamentul psihiatric obligatoriu, precum și întârzieri în controlul judiciar al acestor măsuri.

Există și plângeri privind folosirea forței excesive de către poliție, în special împotriva romilor. Într-un caz din Reghin, în 2024, „poliția a folosit insulte rasiale împotriva bărbatului și l-a bătut”, iar acesta a fost reținut 24 de ore fără îngrijiri medicale.

Copii exploatați și căsătorii ilegale

Munca copiilor, în special în comunitățile rome, rămâne o problemă. „Numărul incidentelor este mult mai mare decât cel indicat de statisticile oficiale”, se arată în raport.

Căsătoriile ilegale între minori continuă să apară, uneori cu copii de numai 14 ani, iar „autoritățile de protecție a copilului și poliția nu au intervenit întotdeauna în astfel de cazuri”.

Creștere a antisemitismului

Populația evreiască din România este estimată la circa 7.000 de persoane. Raportul consemnează „o creștere a numărului de simboluri și mesaje antisemite și fasciste pictate în diverse spații publice din București” și în alte orașe.

Cum a lăsat Vladimir Putin 118 marinari ruși să moară în submarinul nuclear Kursk, scufundat acum 25 de ani în timpul unui exercițiu
Recomandări
Cum a lăsat Vladimir Putin 118 marinari ruși să moară în submarinul nuclear Kursk, scufundat acum 25 de ani în timpul unui exercițiu

Documentul amintește și hotărârea CEDO din 23 aprilie 2024 împotriva României, după achitarea a doi ofițeri condamnați anterior pentru crime legate de Holocaust.

În mai 2024, Curtea Constituțională a respins recursul în cazul achitării foștilor ofițeri ai Securității implicați în moartea disidentului Gheorghe Ursu. Potrivit criticilor, această decizie „acordă impunitate persoanelor care au comis crime politice în timpul comunismului”.

Deși guvernul a luat măsuri pentru sancționarea unor abuzuri, „în unele cazuri acțiunile au fost insuficiente, iar impunitatea a constituit o problemă”. SUA atrag atenția că libertatea politică, presa independentă și protecția grupurilor vulnerabile sunt domenii unde România are încă deficiențe majore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un clovn s-a pus în genunchi în fața lui ÎPS Teodosie, care citea cele mai puternice rugăciuni de blestem și alungare a diavolului | VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 20 de ani! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor doamnelor
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 20 de ani! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor doamnelor
Nu a fost niciodată văzută așa! Imaginile cu Elena Udrea care fac furori. Toți vorbesc acum despre cea mai nouă apariție în public a Elenei Udrea. Paparazzii au surprins-o în ipostaze nebănuite
Unica.ro
Nu a fost niciodată văzută așa! Imaginile cu Elena Udrea care fac furori. Toți vorbesc acum despre cea mai nouă apariție în public a Elenei Udrea. Paparazzii au surprins-o în ipostaze nebănuite
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
gsp
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.RO
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
GSP.RO
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Un grup de hackeri din Coreea de Nord încearcă să păcălească utilizatorii români: cum funcționează amenințarea
Știri România 11:47
Un grup de hackeri din Coreea de Nord încearcă să păcălească utilizatorii români: cum funcționează amenințarea
Un clovn s-a pus în genunchi în fața lui ÎPS Teodosie, care citea cele mai puternice rugăciuni de blestem și alungare a diavolului | VIDEO
Știri România 11:41
Un clovn s-a pus în genunchi în fața lui ÎPS Teodosie, care citea cele mai puternice rugăciuni de blestem și alungare a diavolului | VIDEO
Parteneri
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Adevarul.ro
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Mesajul Cristinei Bălan pentru gemenii ei, care au împlinit 12 ani. Toma și Matei au sindromul Down: „Vă rog să ne iertați pentru lipsa răbdării”
Stiri Mondene 11:40
Mesajul Cristinei Bălan pentru gemenii ei, care au împlinit 12 ani. Toma și Matei au sindromul Down: „Vă rog să ne iertați pentru lipsa răbdării”
Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct: „Momentul de aur al televiziunii postdecembriste”. Imagini controversate cu concurentul de la Asia Express
Stiri Mondene 11:35
Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct: „Momentul de aur al televiziunii postdecembriste”. Imagini controversate cu concurentul de la Asia Express
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Un taximetrist a găsit o geantă Hermès de 100.000 €. Reacția proprietarei, când a văzut ce a făcut cu ea
ObservatorNews.ro
Un taximetrist a găsit o geantă Hermès de 100.000 €. Reacția proprietarei, când a văzut ce a făcut cu ea
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.ro
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Patru cazuri de infecție cu virsul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienți este minor
KanalD.ro
Patru cazuri de infecție cu virsul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienți este minor
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Accident grav pe A1! Un bărbat a murit după ce duba pe care o conducea a lovit glisiera metalică și s-a răsturnat
KanalD.ro
Accident grav pe A1! Un bărbat a murit după ce duba pe care o conducea a lovit glisiera metalică și s-a răsturnat

Politic

Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump - Vladimir Putin
Politică 12 aug.
Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump – Vladimir Putin
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Politică 12 aug.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei
Fanatik.ro
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii