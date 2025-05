„În timpul alegerilor prezidențiale din România, încă o dată vedem semnele distinctive ale interferenței rusești. O campanie virală de știri false pe Telegram & alte platforme de social media are scopul de a influența procesul electoral. Acest lucru era de așteptat & autoritățile române au dezmințit știrile false”, a transmis Țărnea într-o postare pe platforma X.

During Romanias ongoing presidential elections yet again we see the hallmarks of Russian interference. A viral campaign of fake news on Telegram & other social media platforms is aimed to influence the electoral process. This was expected & 🇷🇴authorities debunked the fake news. — Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) May 18, 2025

Mesajul vine în contextul în care fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a transmis duminică un mesaj în limba română tuturor românilor care au instalată aplicația Telegram pe telefon.

Durov a precizat că a refuzat o solicitare din partea unei țări occidentale de a cenzura vocile conservatoare din România, în contextul alegerilor prezidențiale.

„Un guvern din Europa de Vest… a abordat Telegram, cerându-ne să reducem la tăcere vocile conservatoare din România înainte de alegerile prezidențiale de astăzi. Am refuzat categoric. Telegram nu va restrânge libertățile utilizatorilor români și nu le va bloca și canalele politice”, se arată în mesajul postat de fondatorul Telegram.

Alegeri Prezidențiale – turul 2 – rezultatele finale BEC pentru președinția României!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News