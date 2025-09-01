Noua politică depășește restricțiile anunțate recent de oficialii americani privind vizele de vizitator pentru palestinienii din Gaza.

Măsura oprește călătoriile pentru tratament medical, afaceri, studii, vizite la rude

Săptămâna trecută, Departamentul de Stat a mai spus că nu va elibera vize pentru oficialii palestinieni care doreau să participe luna viitoare la Adunarea Generală anuală a ONU de la New York.

Măsurile ample, detaliate într-un document din 18 august trimis de Departamentul de Stat tuturor ambasadelor și consulatelor americane, ar urma să împiedice și mulți palestinieni din Cisiordania ocupată de Israel și din diaspora palestiniană să intre în Statele Unite cu diverse tipuri de vize temporare, potrivit a patru oficiali americani care au vorbit sub protecția anonimatului.

Noile măsuri afectează vizele pentru tratament medical, studii universitare, vizite la prieteni sau rude și călătorii de afaceri, cel puțin temporar.

Nu a fost clar ce a determinat aceste restricții privind vizele, dar ele urmează declarațiilor făcute de mai mulți aliați ai SUA, care au anunțat că intenționează să recunoască un stat palestinian în săptămânile următoare. Unii oficiali americani s-au opus ferm acestei inițiative, pe care Israelul a condamnat-o.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”
Recomandări
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”

Statele Unite au fost cel mai ferm susținător al Israelului pe tot parcursul războiului de aproape doi ani cu Hamas în Fâșia Gaza, chiar dacă criticile internaționale au crescut constant din cauza campaniei militare israeliene și a suferinței umanitare pe care aceasta a provocat-o.

Cui se aplică și cui nu se aplică restricțiile vizelor

Noile restricții se aplică tuturor celor care dețin doar un pașaport palestinian, emis pentru prima dată în anii 1990, când Israelul și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP) au semnat acorduri ce instituiau un guvern palestinian semi-autonom în părți din Cisiordania și Gaza.

În schimb, ele nu se aplică palestinienilor cu dublă cetățenie care folosesc alte pașapoarte sau celor care au obținut deja vize.

Departamentul de Stat a confirmat că a ordonat diplomaților să aplice noile restricții. De asemenea, a precizat într-o declarație că administrația americană ia „măsuri concrete în conformitate cu legislația SUA și cu securitatea națională în ceea ce privește restricțiile de viză anunțate” pentru palestinieni.

Pentru a refuza vizele, administrația Trump folosește un mecanism aplicat în mod obișnuit într-un cadru mult mai restrâns. Acesta este, de regulă, utilizat pentru a cere documentație sau informații suplimentare unor persoane specifice, pentru a decide asupra cererilor lor.

Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism
Recomandări
Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

În ultimele zile, consilierii consulari americani au fost instruiți să invoce acest mecanism – secțiunea 221-G din Legea privind imigrația și naționalitatea din 1952 – pentru a respinge, cel puțin temporar, vizele de vizitator cerute de persoanele care folosesc un pașaport palestinian, au spus oficialii.

„Începând cu data imediată, ofițerii consulari au primit instrucțiuni să îi refuze, în temeiul secțiunii 221(g) din Legea privind imigrația și naționalitatea (INA), toate cererile de viză temporară ale deținătorilor de pașapoarte ale Autorității Palestiniene care folosesc acel pașaport”, se arată în telegrama Departamentului de Stat.

Foști oficiali americani au declarat că aplicarea atât de largă a acestei măsuri echivalează cu o respingere generală a cererilor de viză depuse de palestinieni.

„Este o respingere pe termen nelimitat”, a spus Hala Rharrit, care a fost purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pe probleme de limbă arabă până în aprilie 2024, când a demisionat în semn de protest față de politica SUA privind războiul din Gaza.

Kerry Doyle, fostul avocat-șef al Serviciului de Imigrare și Vamă din SUA în timpul administrației Biden, a spus că administrația ar trebui să fie deschisă cu privire la luarea deciziilor.

Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
Recomandări
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”

„Dacă este o interdicție reală, atunci mă îngrijorează faptul că ar trebui să fie transparenți în privința ei și să își prezinte argumentele pentru o astfel de interdicție. Există cu adevărat motive de securitate națională? Sau este o decizie politică, pentru a sprijini poziția Israelului și/sau pentru a evita ca unele probleme incomode să fie ridicate atunci când oamenii ajung aici și se pronunță asupra războiului? De ce nu i-au pus pur și simplu pe lista persoanelor cărora li se interzice viza?”, a spus Doyle.

Alte două măsuri restrânse, pentru a limita vizele pentru palestinieni

Oficialii americani au anunțat în ultimele săptămâni alte două măsuri mai restrânse pentru a limita vizele pentru palestinieni.

Pe 16 august, Departamentul de Stat a declarat că a suspendat aprobările vizelor de vizitator pentru cei aproximativ două milioane de palestinieni din Gaza, o cale de acces pentru cei care căutau tratament medical în Statele Unite și în alte țări.

Acea declarație a venit la scurt timp după ce o activistă americană de extremă dreapta, Laura Loomer, a descris palestinienii din Gaza aduși în Statele Unite pentru tratament de organizația umanitară Heal Palestine drept „o amenințare la adresa securității naționale”.

Organizația HEAL Palestine a spus că a adus copii din Gaza în spitalele americane pentru îngrijiri, inclusiv mulți care și-au pierdut membrele în timpul războiului.

Apoi, vineri, Departamentul de Stat a spus că secretarul de stat Marco Rubio nu va emite vize pentru oficialii palestinieni, cu scopul de a-i împiedica să participe la Adunarea Generală.

Departamentul de Stat a spus că Rubio face acest lucru pentru a trage la răspundere Autoritatea Palestiniană și OEP pentru „neîndeplinirea angajamentelor lor și pentru subminarea perspectivelor de pace”.

Departamentul de Stat: interdicția i se aplică și lui Mahmoud Abbas

Sâmbătă, Departamentul de Stat a precizat că interdicția se aplică lui Mahmoud Abbas, președintele Autorității Palestiniene și șeful OEP, precum și altor aproximativ 80 de palestinieni.

Biroul lui Abbas și-a exprimat „profundul regret și uimire” față de decizia lui Rubio și a cerut administrației Trump să „reconsidere și să revoce” măsura.

Autoritatea Palestiniană, care guvernează părți din Cisiordania, a lăudat planurile unor țări occidentale de a recunoaște un stat palestinian.

Vineri, Departamentul de Stat a spus că această instituție ar trebui să își înceteze „eforturile de a obține recunoașterea unilaterală a unui ipotetic stat palestinian”.

Franța și Canada au anunțat recent că plănuiesc să recunoască un stat palestinian la reuniunea de luna viitoare, iar Marea Britanie a spus că va face acest lucru dacă vor fi îndeplinite anumite condiții.

Acestea ar fi primele țări din Grupul celor Șapte națiuni aliate care ar recunoaște un astfel de stat, după ce 147 de națiuni recunosc deja acest stat.

Julia Gelatt, directoare adjunctă a programului de politică în domeniul imigrației din cadrul Institutului pentru Politici de Migrație, a spus că peste 9.000 de persoane cu documente de călătorie emise de Autoritatea Palestiniană au intrat în Statele Unite cu vize de vizitator în anul fiscal 2024.

Mulți palestinieni au rude în Statele Unite, în special la Chicago, Paterson (New Jersey) și Anaheim (California).

Lafi Adeeb, primarul satului Turmus Ayya din Cisiordania, unde există mulți cetățeni cu dublă cetățenie palestiniană și americană, a spus că a fost dezamăgit să afle că Departamentul de Stat creează obstacole pentru deținătorii de pașapoarte palestiniene care solicită vize.

El a spus că mii de persoane cu rădăcini în satul său se află în Statele Unite, inclusiv mulți dintre copiii săi. „Se simte că palestinienii sunt întotdeauna tratați într-un mod nedrept”, a spus el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare. A fost fotografiată pe stradă și toți comentează imaginile
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare. A fost fotografiată pe stradă și toți comentează imaginile
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia! „Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”. Ce l-a deranjat pe premierul României. E pentru prima oară când reacționează așa!
Unica.ro
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia! „Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”. Ce l-a deranjat pe premierul României. E pentru prima oară când reacționează așa!
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
GSP.RO
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club”
GSP.RO
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club”
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Un român angajat la stat, în Voluntari, a câștigat 1.000.000 de lei la Loteria Loto Polonia
Știri România 09:44
Un român angajat la stat, în Voluntari, a câștigat 1.000.000 de lei la Loteria Loto Polonia
Cât costă asigurarea medicală de la stat pe care trebuie să o plătească coasigurații pentru a beneficia de CASS
Știri România 09:18
Cât costă asigurarea medicală de la stat pe care trebuie să o plătească coasigurații pentru a beneficia de CASS
Parteneri
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Adevarul.ro
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu

Monden

Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Stiri Mondene 10:11
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Imagini cu camera bebelușului lui Carmen Grebenișan. Fosta concurentă de la Asia Express va fi mamă de băiat. „Mai avem de luat cădița”
Stiri Mondene 09:55
Imagini cu camera bebelușului lui Carmen Grebenișan. Fosta concurentă de la Asia Express va fi mamă de băiat. „Mai avem de luat cădița”
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
Viva.ro
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
ObservatorNews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Mediafax.ro
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Cutremur de 6 grade cu peste 250 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 250 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj! Un bărbat a murit
KanalD.ro
Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj! Un bărbat a murit

Politic

Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Politică 10:08
Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Politică 07:48
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Mitică Dragomir, la un pas să fie linşat pe Giuleşti: “M-a aşteptat unul să bage şurubelniţa în mine că n-a câştigat Rapidul!”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, la un pas să fie linşat pe Giuleşti: “M-a aşteptat unul să bage şurubelniţa în mine că n-a câştigat Rapidul!”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile