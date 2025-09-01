Noua politică depășește restricțiile anunțate recent de oficialii americani privind vizele de vizitator pentru palestinienii din Gaza.

Măsura oprește călătoriile pentru tratament medical, afaceri, studii, vizite la rude

Săptămâna trecută, Departamentul de Stat a mai spus că nu va elibera vize pentru oficialii palestinieni care doreau să participe luna viitoare la Adunarea Generală anuală a ONU de la New York.

Măsurile ample, detaliate într-un document din 18 august trimis de Departamentul de Stat tuturor ambasadelor și consulatelor americane, ar urma să împiedice și mulți palestinieni din Cisiordania ocupată de Israel și din diaspora palestiniană să intre în Statele Unite cu diverse tipuri de vize temporare, potrivit a patru oficiali americani care au vorbit sub protecția anonimatului.

Noile măsuri afectează vizele pentru tratament medical, studii universitare, vizite la prieteni sau rude și călătorii de afaceri, cel puțin temporar.

Nu a fost clar ce a determinat aceste restricții privind vizele, dar ele urmează declarațiilor făcute de mai mulți aliați ai SUA, care au anunțat că intenționează să recunoască un stat palestinian în săptămânile următoare. Unii oficiali americani s-au opus ferm acestei inițiative, pe care Israelul a condamnat-o.

Statele Unite au fost cel mai ferm susținător al Israelului pe tot parcursul războiului de aproape doi ani cu Hamas în Fâșia Gaza, chiar dacă criticile internaționale au crescut constant din cauza campaniei militare israeliene și a suferinței umanitare pe care aceasta a provocat-o.

Cui se aplică și cui nu se aplică restricțiile vizelor

Noile restricții se aplică tuturor celor care dețin doar un pașaport palestinian, emis pentru prima dată în anii 1990, când Israelul și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP) au semnat acorduri ce instituiau un guvern palestinian semi-autonom în părți din Cisiordania și Gaza.

În schimb, ele nu se aplică palestinienilor cu dublă cetățenie care folosesc alte pașapoarte sau celor care au obținut deja vize.

Departamentul de Stat a confirmat că a ordonat diplomaților să aplice noile restricții. De asemenea, a precizat într-o declarație că administrația americană ia „măsuri concrete în conformitate cu legislația SUA și cu securitatea națională în ceea ce privește restricțiile de viză anunțate” pentru palestinieni.

Pentru a refuza vizele, administrația Trump folosește un mecanism aplicat în mod obișnuit într-un cadru mult mai restrâns. Acesta este, de regulă, utilizat pentru a cere documentație sau informații suplimentare unor persoane specifice, pentru a decide asupra cererilor lor.

În ultimele zile, consilierii consulari americani au fost instruiți să invoce acest mecanism – secțiunea 221-G din Legea privind imigrația și naționalitatea din 1952 – pentru a respinge, cel puțin temporar, vizele de vizitator cerute de persoanele care folosesc un pașaport palestinian, au spus oficialii.

„Începând cu data imediată, ofițerii consulari au primit instrucțiuni să îi refuze, în temeiul secțiunii 221(g) din Legea privind imigrația și naționalitatea (INA), toate cererile de viză temporară ale deținătorilor de pașapoarte ale Autorității Palestiniene care folosesc acel pașaport”, se arată în telegrama Departamentului de Stat.

Foști oficiali americani au declarat că aplicarea atât de largă a acestei măsuri echivalează cu o respingere generală a cererilor de viză depuse de palestinieni.

„Este o respingere pe termen nelimitat”, a spus Hala Rharrit, care a fost purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pe probleme de limbă arabă până în aprilie 2024, când a demisionat în semn de protest față de politica SUA privind războiul din Gaza.

Kerry Doyle, fostul avocat-șef al Serviciului de Imigrare și Vamă din SUA în timpul administrației Biden, a spus că administrația ar trebui să fie deschisă cu privire la luarea deciziilor.

„Dacă este o interdicție reală, atunci mă îngrijorează faptul că ar trebui să fie transparenți în privința ei și să își prezinte argumentele pentru o astfel de interdicție. Există cu adevărat motive de securitate națională? Sau este o decizie politică, pentru a sprijini poziția Israelului și/sau pentru a evita ca unele probleme incomode să fie ridicate atunci când oamenii ajung aici și se pronunță asupra războiului? De ce nu i-au pus pur și simplu pe lista persoanelor cărora li se interzice viza?”, a spus Doyle.

Alte două măsuri restrânse, pentru a limita vizele pentru palestinieni

Oficialii americani au anunțat în ultimele săptămâni alte două măsuri mai restrânse pentru a limita vizele pentru palestinieni.

Pe 16 august, Departamentul de Stat a declarat că a suspendat aprobările vizelor de vizitator pentru cei aproximativ două milioane de palestinieni din Gaza, o cale de acces pentru cei care căutau tratament medical în Statele Unite și în alte țări.

Acea declarație a venit la scurt timp după ce o activistă americană de extremă dreapta, Laura Loomer, a descris palestinienii din Gaza aduși în Statele Unite pentru tratament de organizația umanitară Heal Palestine drept „o amenințare la adresa securității naționale”.

Organizația HEAL Palestine a spus că a adus copii din Gaza în spitalele americane pentru îngrijiri, inclusiv mulți care și-au pierdut membrele în timpul războiului.

Apoi, vineri, Departamentul de Stat a spus că secretarul de stat Marco Rubio nu va emite vize pentru oficialii palestinieni, cu scopul de a-i împiedica să participe la Adunarea Generală.

Departamentul de Stat a spus că Rubio face acest lucru pentru a trage la răspundere Autoritatea Palestiniană și OEP pentru „neîndeplinirea angajamentelor lor și pentru subminarea perspectivelor de pace”.

Departamentul de Stat: interdicția i se aplică și lui Mahmoud Abbas

Sâmbătă, Departamentul de Stat a precizat că interdicția se aplică lui Mahmoud Abbas, președintele Autorității Palestiniene și șeful OEP, precum și altor aproximativ 80 de palestinieni.

Biroul lui Abbas și-a exprimat „profundul regret și uimire” față de decizia lui Rubio și a cerut administrației Trump să „reconsidere și să revoce” măsura.

Autoritatea Palestiniană, care guvernează părți din Cisiordania, a lăudat planurile unor țări occidentale de a recunoaște un stat palestinian.

Vineri, Departamentul de Stat a spus că această instituție ar trebui să își înceteze „eforturile de a obține recunoașterea unilaterală a unui ipotetic stat palestinian”.

Franța și Canada au anunțat recent că plănuiesc să recunoască un stat palestinian la reuniunea de luna viitoare, iar Marea Britanie a spus că va face acest lucru dacă vor fi îndeplinite anumite condiții.

Acestea ar fi primele țări din Grupul celor Șapte națiuni aliate care ar recunoaște un astfel de stat, după ce 147 de națiuni recunosc deja acest stat.

Julia Gelatt, directoare adjunctă a programului de politică în domeniul imigrației din cadrul Institutului pentru Politici de Migrație, a spus că peste 9.000 de persoane cu documente de călătorie emise de Autoritatea Palestiniană au intrat în Statele Unite cu vize de vizitator în anul fiscal 2024.

Mulți palestinieni au rude în Statele Unite, în special la Chicago, Paterson (New Jersey) și Anaheim (California).

Lafi Adeeb, primarul satului Turmus Ayya din Cisiordania, unde există mulți cetățeni cu dublă cetățenie palestiniană și americană, a spus că a fost dezamăgit să afle că Departamentul de Stat creează obstacole pentru deținătorii de pașapoarte palestiniene care solicită vize.

El a spus că mii de persoane cu rădăcini în satul său se află în Statele Unite, inclusiv mulți dintre copiii săi. „Se simte că palestinienii sunt întotdeauna tratați într-un mod nedrept”, a spus el.