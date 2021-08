„De la audiții, starea mea de sănătate s-a agravat, iar lupta cu cancerul are nevoie de toată energia și atenția mea. Vă anunț cu tristețe că nu pot continua în acest sezon de Americas Got Talent. Viața nu oferă întotdeauna pauze celor are le merită, dar știam asta deja”, a scris Jane pe pagina ei de Instagram.

Tot acolo a postat și o imagine alb-negru cu ea.

Tânăra e încrezătoare și îi roagă pe toți să fie alături de ea în lupta cu boala.

„Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru, înseamnă enorm pentru mine. Rămâneți alături de mine, mă voi face bine curând. Îmi plănuiesc viitorul, nu moștenirea. Destul de rănită, dar încă mai am visuri”, a mai scris ea în mediul online.

Când a urcat pe scena de la „Americas Got Talent”, Jane a declarat că a fost avertizată de medici că șansele ei de supraviețuire nu depășesc 2% și că plămânii, coloana vertebrală și ficatul au fost deja afectate de cancer.

Pe scenă, Jane a cântat la vremea respectivă piesa „Its OK”, compusă de ea, care spune povestea luptei sale de când a primit diagnosticul dur. După interpretarea melodiei, cei patru jurați, Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel și Sofia Vergara, nu și-au putut ascunde lacrimile. Imediat Simon Cowell a făcut declarații și a surprins, acordându-i concurentei Golden Buzz.

„Au fost niște cântăreți extraordinari în acest an… și nu voi spune DA. Îți ofer, în schimb, altceva”, a spus Cowell înainte să apese pe buton.

