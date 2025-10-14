Ce a spus CEO-ul Google Cloud

Thomas Kurian, CEO-ul Google Cloud, a declarat la o ceremonie în New Delhi:

„Este cel mai mare hub de IA în care investim oriunde în afara SUA”.

Această mișcare vine în contextul unei cereri în creștere pentru soluții de IA în India, unde se estimează că vor fi peste 900 de milioane de utilizatori de internet până la sfârșitul anului.

Detalii despre investiția Google

Kurian a anunțat o „investiție de capital de 15 miliarde de dolari” pe parcursul a cinci ani și un „hub de IA la scară de gigawatt în Visakhapatnam”, un oraș portuar din statul Andhra Pradesh.

Planurile Google includ extinderea centrului la mai mulți gigawați, comparându-l cu „o coloană vertebrală digitală care conectează diferite părți ale Indiei”.

Sundar Pichai, CEO-ul Google, a discutat cu prim-ministrul Narendra Modi despre această „dezvoltare de referință”, conform unui mesaj pe X.

El a menționat că hubul va combina „capacitate de calcul la scară de gigawatt, o nouă poartă submarină internațională și infrastructură energetică la scară largă”.

Reacții și context

Ministrul Tehnologiei Informației din India, Ashwini Vaishnaw, a mulțumit Google pentru investiție, afirmând că „această infrastructură digitală va contribui mult la atingerea obiectivelor viziunii noastre India AI”. Chandrababu Naidu, prim-ministrul statului Andhra Pradesh, a numit-o „o zi foarte fericită”.

Nara Lokesh, ministrul Tehnologiei din Andhra Pradesh, a declarat că „datele sunt noul petrol, iar centrele de date sunt noile rafinării”.

El a adăugat că „este vorba despre India jucând un rol important pe scena globală”.

Contextul mai larg al IA în India

Recent, mai multe companii americane de top în domeniul IA au anunțat planuri de expansiune în India. Anthropic intenționează să deschidă un birou în țară anul viitor, OpenAI va deschide un birou în India în acest an, iar Perplexity a anunțat un parteneriat major cu gigantul telecom indian Airtel.

Aceste investiții reflectă importanța crescândă a Indiei pe piața globală de IA și potențialul său de creștere în acest domeniu. Cu o populație tânără și un ecosistem tehnologic în plină expansiune, India devine rapid un hub major pentru inovația în IA.

De asemenea, vă prezentăm și țara europeană unde Google creează 300 de noi locuri de muncă, după o investiție de 5 miliarde de euro.



