Google pompează 5 miliarde de euro în Belgia pentru infrastructura AI

Extinderea centrului de date din Saint-Ghislain este necesară datorită cererii tot mai mari pentru servicii de cloud, în contextul creșterii inteligenței artificiale (AI). Compania americană a anunțat proiectul miercuri, în timpul misiunii economice belgiene desfășurate în California.

„Pentru poziția competitivă a Belgiei este important ca firmele să adopte AI. Infrastructura joacă un rol esențial în acest sens”, a declarat Tom De Block, country manager Google Belux, aflat la Sunnyvale. El a adăugat că Google va oferi și programe de formare în domeniul AI.

Potrivit publicației belgiene Nieuwsblad, proiectul ar trebui finalizat în următorii doi ani. Pentru companii care depind de putere de calcul sau de stocare masivă de date, cum ar fi Odoo sau UZ Leuven, prezența unui astfel de centru în apropiere este esențială. De Block este convins că noul proiect va atrage și alte firme, iar pentru autorități, păstrarea datelor în interiorul țării devine tot mai importantă.

Investiția Google din Belgia creează 300 de noi locuri de muncă

În prezent, aproximativ 600 de persoane lucrează pentru Google în regiunea Hainaut. Noua investiție va adăuga 300 de joburi directe, iar, potrivit lui De Block, aproximativ 15.000 indirecte.

Premierul Bart De Wever s-a declarat încântat de veste. „Noua investiție a Google reprezintă un semn puternic de încredere în Belgia ca hub al inovației digitale și al creșterii sustenabile. Prin extinderea infrastructurii cloud și AI în Saint-Ghislain, crearea de locuri de muncă și asigurarea de noi surse de energie fără emisii de carbon, Belgia își consolidează economia și tranziția energetică. Este un proiect strategic ce întărește rolul nostru de lider în viitorul digital al Europei”, a spus el.

„Belgia acordă o mare importanță schimbului cu liderii mondiali din domeniul tehnologiei, precum Google. Consolidarea capacităților noastre în domeniile securității cibernetice și gestionării datelor necesită un dialog deschis, menținând totodată suveranitatea și siguranța națională”, a completat ministrul Apărării și Comerțului Exterior, Theo Francken.

Vicepremierul belgian: „Strategia noastră dă roade”

În prezent, la sediul din Saint-Ghislain lucrează aproximativ 600 de angajați, de la tehnicieni IT la ingineri electrici și mecanici, dar și personal pentru securitate, catering și administrarea facilităților.

Vicepremierul și ministrul Economiei, David Clarinval, a salutat și el investiția, subliniind că „noile proiecte confirmă relevanța reformelor” economice. „Ele creează un climat favorabil investițiilor, locurilor de muncă și competitivității”, a spus acesta.

Clarinval a mai adăugat că investiția nu se limitează doar la infrastructură: „Proiectul va aduce 300 de locuri de muncă directe și 15.000 indirecte, prin parteneri și furnizori. Țara noastră atrage nu doar investiții uriașe, ci și proiecte majore în inovație, tranziție digitală, inteligență artificială și dezvoltare tehnologică. Este o dovadă că strategia noastră dă roade”, a declarat ministrul.

Până în prezent, Google a investit în infrastructura sa din Belgia, inclusiv centre de date și construcții asociate, aproximativ 5 miliarde de euro din 2007 încoace.

Google a ajuns la o valoare de 3.000 de miliarde de dolari, după boomul inteligenței artificiale

Google, sau mai exact compania-mamă Alphabet, a atins pentru prima dată în istorie o capitalizare bursieră de 3.000 de miliarde de dolari în septembrie 2025. Această performanță a fost impulsionată de interesul crescând pentru inteligența artificială (AI) și de o decizie judiciară favorabilă într-un proces antitrust din SUA, care a ridicat o parte din presiunile asupra companiei.

Capitalizarea a fost facilitată de creșterea veniturilor datorate produselor AI, serviciilor cloud și platformei YouTube, precum și de investiții majore în infrastructură, cu un buget ridicat pentru cercetare și dezvoltare în domeniul AI. După această realizare, Alphabet se alătură unui grup exclusivist al companiilor tehnologice cu o valoare de piață foarte mare, alături de Apple, Microsoft și Nvidia.

