7.900 de euro pe lună pentru un debutant

Potrivit Eurydice, un profesor debutant din Luxemburg, câștigă în medie aproape 89.800 de euro brut pe an, adică aproximativ 7.900 de euro pe lună, după perioada de stagiu. Aceste cifre plasează Luxemburgul în topul salariilor pentru profesori din Europa.

Comparativ, în Franța, salariul unui profesor la început de carieră este de 34.800 de euro pe an, aproape de trei ori mai puțin.

Chiar și ajustate la costul vieții, salariile dascălilor din Luxemburg rămân printre cele mai mari din Europa.

În termeni de paritate a puterii de cumpărare (PPC), Marele Ducat rivalizează cu Germania, ambele țări oferind aproximativ 53.000 de euro PPC pentru un profesor debutant.

Salariile cresc cu peste 70% până la finalul carierei

Atractivitatea financiară a profesiei didactice în Luxemburg se menține pe tot parcursul carierei. Un profesor își poate vedea salariul crescând cu peste 70% față de punctul de plecare, ajungând la aproximativ 140.000 de euro anual la sfârșitul carierei.

Această situație avantajoasă pentru profesori are o importanță deosebită în contextul actual al deficitului de cadre didactice în Europa.

Raportul Eurydice oferă o perspectivă comparativă cu alte țări europene. Spre exemplu, în Spania, un profesor debutant câștigă echivalentul a 37.000 de euro în termeni de paritate a puterii de cumpărare, în timp ce în Italia suma este de 28.000 de euro.

Nivelul ridicat al salariilor profesorilor din Luxemburg poate fi văzut ca o strategie de atragere și reținere a acestora în sistemul educațional. Acest aspect este crucial într-o perioadă în care multe țări europene, printre care și România, se confruntă cu o lipsă acută de cadre didactice.

Salariul minim brut lunar în Luxemburg este de 2.638 de euro, cel mai mare din UE, potrivit Radio România Internațional. România are un salariu minim de 814 euro.

Capitala financiară Luxemburg oferă cele mai mari salarii medii din Uniunea Europeană, 3.155 de euro, arată o analiză a datelor Eurostat și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru anul 2023, preluată de de Euronews. În România, salariul mediu e de aproximativ 1.400 €.

Cum e în România

Un profesor de liceu din România care are toate gradele didactice, 25 de ani vechime, gradație de merit, dirigenție și ore suplimentare poate ajunge la circa 9.000-10.000 de lei (1.800 de euro pe lună, 21.600 de euro pe an). 16% dintre dascăli au gradație de merit.

Salariile din învățământ au ajuns la o valoare medie netă de circa 5.700 de lei pe lună (1.120 de euro; 13.400 pe an), anul trecut, ca urmare a grevelor din 2023, arătau datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de Ziarul Financiar.

Citiți și Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile”

