În 2025, salariile au crescut cu aproximativ 1.000 de euro, „ca să atragem profesori

Fără suplinitori, nu mai este posibil în prezent să se asigure funcționarea școlilor, iar pentru Dagmar Rösler, învățătoare la școala primară și președinta Federației Elvețiene a Profesorilor (LCH), există mai multe motive pentru care tot mai mulți oameni aleg această profesie.

Printre acestea se numără noile oferte atractive de la școlile de formare a profesorilor pentru cei care doresc să se recalifice, precum și acoperirea mediatică a deficitului de profesori și a perspectivele bune de angajare.

Creșterea numărului de studenți la pedagogie este „încurajatoare”, adaugă Rösler.

Este ceea ce avem nevoie, ca cât mai mulți să urmeze cursurile de formare și să se apuce de predare.

Printre pârghiile care pot ajuta la rezolvarea crizei, rămâne problema salariilor. În 2025, mai multe cantoane au majorat din nou salariile anuale cu peste 1.000 de franci, curca 1.060 de euro, în funcție de nivelul de educație.

Salariile cadrelor didactice variază semnificativ de la un canton la altul.

Educatorii, între 67.000 de euro și 107.000 de euro pe en

La grădiniță, cele mai mari salarii se înregistrează în Geneva și Zürich, unde educatorii câștigă aproape 100.000 de franci elvețieni pe an, circa 107.000 de euro, cu circa 15.000 de franci (16.000 de euro) mai mult decât în restul țării.

La polul opus se află cantonul Graubünden, cu un salariu de 62.920 de franci (67.000 de euro).

În 2025, cantoanele Neuchâtel și Appenzell Innerrhoden au acordat creșteri salariale de aproximativ 1.500 de franci pe an (1.600 de euro). 

Salariul mediu anual pentru un debutant este de 80.688 franci pe an (86.000 de euro), cu 513 franci (550 de euro) mai mult față de 2024.

Învățătorii, 107.000 de euro pe an

La nivel primar, Geneva conduce din nou clasamentul (100.377 de franci – 107.000 de euro). În schimb, cantonul Grissons oferă cele mai mici salarii, similare cu cele de la grădiniță: 62.930 de franci pe an (67.000 de euro).

Pentru învățământul secundar, Geneva ocupă din nou primul loc, cu un salariu de 109.615 de franci (117.000 de euro). Pe ultima poziție se află cantonul Obwald (87.230 de franci – 93.000 de euro).

Salariul mediu pentru un debutant este de 95.277 franci (102.000 de euro, cu 617 franci (660 de euro) în plus față de 2024)

Profesorii de liceu, de la 104.000 de euro la 132.000 de euro pe an.

La liceu, profesorii din cantonul Zug sunt cel mai bine plătiți: 123.657 de franci elvețieni pe an, adică 132.000 de euro.

Ultimul este Appenzell Rhodes-Extérieures, cu salarii pentru dascălii de liceu de 97.673 de franci, 104.500 de euro.

În St. Gallen, salariile au crescut cu 5.161 de franci (5.500 de euro) în 2025 față de anul precedent. Deși cantonul rămâne în treimea inferioară a clasamentului salarial pentru profesorii de liceu, face un pas semnificativ înainte.

Salariul mediu de început: 107.248 franci (114.500), cu 840 franci (900 de euro) mai mult față de 2024.

În școlile profesionale, Zürich oferă cel mai mare salariu de început, 112.645 de franci, adică în jur de 120.000 de euro.

Aproape peste tot, remunerațiile au fost crescute în această vară.

Ce salarii au dascălii din România

Spre comparație, un profesor de liceu din România care are toate gradele didactice, 25 de ani vechime, gradație de merit. dirigenție și ore suplimentare poate ajunge la circa 9.000 de lei (1.800 de euro pe lună, 21.600 de euro). 16% dintre dascăli au gradație de merit.

Salariile din învăţământ au ajuns la o valoare medie netă de circa 5.700 de lei pe lună (1.120 de euro), anul trecut, ca urmare a grevelor din 2023, ăratău datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de Ziarul Financiar.

Dascălii români aveau printre cele mai mici salarii din Europa, pe locul 35 în clasamentul ţărilor care plătesc cele mai mari salarii profesorilor debutanţi, potrivit raportului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din 2023, care a analizat situația din 38 de țări.

Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Care este salariul mediu al unui profesor din România. Cu toate creșterile din ultimul an, dascălii români sunt printre cei mai prost plătiți din UE

Salariul mediu, de 5,5 ori mai mare în Elveția

Conform OCD, citată într-un studiu din mai al Eurostat preluat de Euronews, Elveția are cel mai ridicat salariu mediu din Europa: 8.104 euro.

Conform EURES, salariul mediu brut lunar în România pentru 2023 era de 1.467 de euro, de 5,5 ori mai mic decât în Elveția.

Discrepanțele salariale se mai estompează atunci când se ajustează în funcție de standardul puterii de cumpărare (PPS) – o metodă care ține cont de costul vieții în fiecare țară.

În termeni de PPS, salariile medii în UE variază de la 1.710 euro în Grecia la 4.479 euro în Luxemburg. România are un salariu mediu în PPS de aproximativ 2.400 euro. În afara UE, Elveția se distinge din nou, cu 4.412 de euro PPS.

Elveția nu are salariu minin, dar ar fi fost cel mai mare din lume

În mod surprinzător, Elveția nu are un salariu minim pe economie la nivel national. Inițiativa de a impune un standard minim de câștig lunar a fost respinsă de cetățeni în 2014, printr-un referendum.

Potrivit Wise, Elveția ar fi avut cel mai mare salariu minim din lume, adică 22 de franci elvețieni (23,5 euro)/ oră sau 4.000 de franci elvețieni (4.300 de euro/ lună).

Salariul minim brut garantat în plată în România este de 4.050 de lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

