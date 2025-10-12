Bucureștiul se pregătește de sărbătorile de iarnă, iar Primăria Capitalei a anunțat condițiile pentru cei care doresc să vândă diverse produse în cel mai important târg de Crăciun din țară.

Ca și până acum, evenimentul din Piața Constituției se adresează comercianților de produse alimentare și nealimentare. Totuși, odată cu creșterea TVA-ului în România, au crescut și prețurile de închiriere a căsuțelor pentru târgul din acest an.

Cât costă o căsuță unde se vinde pomana porcului și fasole cu ciolan

Cea mai scumpă căsuță din Târgul de Crăciun București 2025 este destinată mâncării tradiționale preparate pe loc, în locație.

Sarmale, pomana porcului, fasole cu ciolan, varză călită, cârnați sau frigărui pot fi comercializate de la standurile special amenajate, care au plătit o taxă de 40.000 de lei.

A doua cea mai scumpă căsuță este destinată băuturilor și vinului fiert, taxa fiind de 35.000 de lei pentru întreaga durată a târgului. De aici, vizitatorii pot cumpăra vin fiert, ceai, băuturi răcoritoare și apă.

Cafeaua și ciocolata caldă nu sunt permise în această categorie.

Pentru 25.000 de lei, comercianții pot vinde în Piața Constituției preparate de tip fast-food, precum burgeri, cartofi prăjiți, hot-dog, dar și deserturi și produse dulci, cum ar fi clătite, gogoși sau langoși.

În ambele categorii, este interzisă comercializarea băuturilor alcoolice sau nealcoolice.

5.000 de lei pentru meșterii populari din România

Dacă ne uităm la produsele nealimentare, cea mai scumpă chirie pentru perioada Târgului de Crăciun este cea pentru produsele dedicate sărbătorilor de iarnă: 10.000 de lei pentru categoria care include decorațiuni de Crăciun, cadouri și obiecte specifice.

Târgul de Crăciun București 2025 are loc în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie

8.000 de lei costă căsuțele pentru produsele hand-made sau realizate de artiști plastici, dar și pentru produsele naturiste și de îngrijire.

În schimb, cea mai ieftină căsuță are o chirie de 5.000 de lei și este destinată meșterilor care realizează produse tradiționale românești.

Ceramică, sticlă, ii și costume populare, precum și obiecte realizate prin prelucrarea lemnului, metalului și sticlei sau iconografie.

Anul acesta, târgul s-a prelungit cu două zile față de edițiile precedente, fiind deschis până pe 28 decembrie.

Condiții stricte de participare la Târgul de Crăciun București 2025

Pentru toate categoriile de produse alimentare, este obligatoriu ca aplicanții să fi participat la cel puțin două evenimente cu standuri în aer liber (în București, în țară sau în străinătate), lucru care trebuie demonstrat prin fotografii și printr-o descriere a participărilor în formularul de înscriere.

Mai mult, aplicanții care doresc să participe la Târgul de Crăciun București 2025 trebuie să utilizeze materiale biodegradabile.

Pentru servirea și ambalarea produselor comercializate (pahare, farfurii, linguri, furculițe, pungi de ambalare și vânzare).

Cei care vor vinde mâncare tradițională preparată pe loc trebuie să își confecționeze o instalație de gaze din țeavă. Să asigure personal autorizat propriu pentru racordarea plitelor la butelii.

