Ce este Telegram

Telegram este o aplicație de mesagerie multiplatformă, astfel că are aplicații native atât pentru smartphone-uri (Android, iOS, Windows Phone, etc.), cât și pentru PC (Windows, Mac iOS, Linux, etc.).

Indiferent de tipul de dispozitiv, utilizatorii au posibilitatea să trimită mesaje text, fotografii și orice alt tip de fișiere (documente Word, fișiere ZIP, MP3 și multe altele) cu dimensiuni de până la 1,5 GB fiecare.

Ceea ce o deosebește foarte mult de WhatsApp este faptul că Telegram pune pe primul loc siguranța, confidențialitatea și confortul utilizatorilor săi.

Când a apărut Telegram

Aplicația multiplatformă Telegram a fost lansată în anul 2013 ca alternativă la WhatsApp, Facebook Messenger și alte aplicații similare. În momentul de față, numărul utilizatorilor activi în fiecare lună este de aproximativ 510 milioane.

Software-ul a fost dezvoltat de Telegram Messenger LLP, o companie înregistrată în Londra, care este deținută de miliardarul rus de 37 de ani, Pavel Durov.

Cum folosesc Telegram pe telefonul mobil

Pentru a folosi Telegram pe telefonul tău mobil, va trebui să instalezi aplicația, pe care o poți descărca din Magazin Google Play.

După instalare, deschide aplicația și înregistrează-ți numărul de telefon, acceptând toate condițiile de utilizare. Apoi, dă click pe pictograma de verificare din colțul din dreapta-sus al ecranului pentru a continua.

Recomandări Interviu cu un jurnalist rus în exil: „Am plecat pentru că nu mai știu cum să trăiesc în țară. Sunt două părţi rivale, care vor să se ucidă”

După introducerea numărului de telefon ți se va cere să introduci codul de verificare pe care l-ai primit prin SMS. Dacă nu îl primești, îl poți solicita din nou dând click pe butonul „Nu am primit codul”.

În continuare, Telegram îți va cere permisiunea să-ți acceseze contactele, ceea ce îți va ușura conectarea cu prietenii care au la rândul lor cont de Telegram. Pentru asta, alege opțiunea „Continuă”.

Cum folosesc Telegram pe laptop/PC

Deși pentru crearea contului de Telegram trebuie să-ți înregistrezi numărul de telefon din motive de securitate, odată ce ai creat contul, te vei putea autentifica și pe varianta desktop a aplicației și să folosești toate funcțiile disponibile pe telefon.

Marele avantaj este acela că, spre deosebire de WhatsApp, care funcționează pe web doar cu telefonul mobil în preajmă, poți folosi Telegram pe laptop/PC fără să fii nevoit să ții smartphone-ul lângă tine.

Cum adaug contacte pe Telegram

Pentru a adăuga contacte noi în Telegram, trebuie să accesezi aplicația. Apoi, dă click pe pictograma „creion” din colțul din dreapta-jos al ecranului.

Apoi, dă click pe butonul „+” pentru a adăuga un contact. În continuare, poți completa numele contactului și numărul de telefon asociat la Telegram. După completare, dă click pe pictograma de verificare din colțul din dreapta-sus al ecranului.

Recomandări INTERVIU. Avertismentul unui intelectual finlandez: „Regimul lui Putin e mai probabil să fie înlocuit de o dictatură, nu de o democraţie”

Cum pornesc o conversație în Telegram

Ca să începi o conversație, dă click pe pictograma „creion” din colțul din dreapta-jos al paginii principale Telegram. După aceea, poți căuta contactele făcând click pe pictograma de căutare sau le poți căuta manual făcând derulând în jos în lista de prieteni.

Odată găsit contactul cu care dorești să comunici, dă click pe acesta pentru a deschide fereastra de chat.

Cum editez un mesaj deja trimis pe Telegram

Dacă ai observat că s-a strecurat o greșeală în mesajul pe care l-ai trimis sau pur și simplu vrei să modifici ceva în respectivul mesaj, poți face asta foarte simplu.

Pentru asta va trebui să menții apăsat degetul pe text, iar în meniul de sus al chat-ului îți va apărea simbolul „creion” care, dacă îl vei apăsa, vei putea edita mesajul.

Cum ștergi o conversație în Telegram

Dacă vrei să ștergi o conversație poți atinge și menține degetul câteva momente pe conversația pe care dorești să o ștergi.

Apoi, îți vor apărea mai multe opțiuni în partea de jos a ecranului, iar una dintre acestea este „Șterge”. După ce dai click pe acest buton, Telegram te va întreba dacă într-adevăr vrei să o ștergi. După ce vei confirma prin apăsarea butonului „Ok”, conversația respectivă se va șterge.

Recomandări Asaltul medicamentelor asupra televizoarelor. În medie, una din 3 reclame la TV te trimite la farmacie. Care sunt posturile campioane

Cum editez profilul în Telegram

Dacă vrei să adaugi sau să ștergi informații din profilul tău, trebuie să dai click pe pictograma „Meniu” aflată în colțul din stânga-sus al ecranului, după care apasă pe opțiunea „Setări” și îți vor fi afișate informațiile din profilul tău.

În această pagină poți modifica fotografia, numărul de telefon, numele de utilizator, setările de notificări, voce, confidențialitate, securitate, utilizarea datelor, fundalul camerei de chat etc.

Cât spațiu ai pe Telegram

Accesibilitatea este o caracteristică esențială a aplicației Telegram. De aceea, aceasta folosește un sistem bazat pe „cloud”, care îți permite să accesezi mesajele de oriunde și de pe orice dispozitiv inteligent, indiferent de unde a fost acesta inițiat.

Dacă începi să scrii un mesaj pe telefonul mobil, îl poți continua fără probleme pe laptop/PC. Această funcție este foarte utilă atunci când folosești Telegram pe mai multe dispozitive.

GSP.RO VIDEO ireal! Gestul șocant făcut de un pilot rus. Apoi a izbucnit într-un râs isteric. Se cere interzicerea lui pe viață

Playtech.ro IREAL! Bobonete, ȘOCAT de partidele de AMOR pe care le are Adela Popescu: 'Ești nebună la cap'

Observatornews.ro Soldat rus, arestat după ce s-ar fi filmat când viola un copil. Imaginile odioase, motiv de laudă între colegi

HOROSCOP Horoscop 11 aprilie 2022. Balanțele au mai mult simț practic și vor reuși să vadă mai clar pe ce merită să cheltuiască și pe ce nu

Știrileprotv.ro Cât costă hainele pe care le poartă Zelenski. În comparație, doar geaca lui Putin e 12.000 de euro

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin