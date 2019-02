Peste 500 de elevi care învață aici continuă și azi, după aproape un an și jumătate, să meargă la ore într-un spațiu impropriu, cu voia autorităților, care spun că nu pot repara acoperișul fără să renoveze întreaga clădire. De ce nu au fost mutați? Viceprimarul Timișoarei este tranșant: „Nu au cerut!”.

Clădirea se află în situl de monumente istorice numit „Vechiul cartier Iosefin” din Timișoara, pe colțul a două bulevarde, Ion Dragalina și Regele Carol I. Este singurul liceu din Timiș cu profil de construcții în care sunt pregătiți instalatori, zidari, electricieni, constructori, dulgheri. Începând cu anul școlar viitor, aici vor învăța meserie și tâmplari, și zugravi.

Până în 2017, imobilul adăpostea două licee: Liceul de Arte Plastice și Colegiul Tehnic de Vest. După furtună, liceenii de la Arte au fost mutați într-un alt spațiu, iar în clădirea afectată au rămas cei de la Tehnic.

De aproape un an și jumătate, 506 copii merg zilnic la ore într-o școală cu o gaură imensă în acoperiș. Ca să ajungă în sălile cu igrasie, cu parchet umflat, pereți care mustesc de la apa de ploaie și cu infiltrații la demisol, trec printr-un fel de tunel din lemn improzivat în curtea instituției. Tunelul a fost ridicat de conducerea școlii și are rolul de a-i proteja de bucățile de cărămidă care au început să se desprindă de pe clădirea veche de 73 de ani.

Profesorii, elevii și părinții acestora ridică din umeri și spun că nu înțeleg de ce primăria nu a găsit până acum soluția să le repare școala.

„Nu cred că e periculos, ci dezolant. Acesta este cuvântul cel mai bun. După un an și jumătate, nu s-a luat nici o măsură, iar clădirea se degradează de la o zi la alta”, spune una dintre profesoarele colegiului.

Elevii ridică și ei din umeri dacă sunt întrebați ce părere au despre condițiile în care învață. „Nu mi se pare corect să venim la ore în igrasie, dar ne-am obișnuit deja”.

Clădirea nu este un pericol doar pentru elevi, ci și pentru oamenii care trec pe lângă ea. „Primăria a pus pasaje de trecere pe lângă clădire, după ce unei femei i-au căzut în cap bucăți de tencuială desprinse din ea. Vi se pare normal? Să nu mai zic că după aproape doi ani, niște copii vin la școală într-o clădire fără acoperiș”, spune o timișoreancă.

Imediat după furtună, autoritățile locale au făcut o evaluare rapidă și au stabilit că reparația acoperișului costă 1,1 milioane de lei. Apoi, au constatat că imobilul a fost afectat și la structura de rezistență și au decis să-l renoveze din temelii.

„A fost dezastru, în sensul că nu doar acoperișul s-a dus. Acoperișul a fost distrus complet, iar în raportul Inspectoratului de Stat în Construcții s-a remarcat că imobilul avea probleme de structură. Va trebui consolidat, ceea ce înseamnă că e nevoie de proiect, care cuprinde reabilitarea întregii clădiri, care este foarte veche, de la fațadă până la acoperiș”, ne-a declarat viceprimarul Timișoarei, Dan Diaconu.

Până la reabilitare, conducerea școlii a cârpit pe ici, pe colo

În curte, a fost improvizat un tunel din lemn cu scopul să îi protejeze pe elevii și profesorii care merg la ore în demisolul clădirii. Tot pe acolo se face accesul și la etajele 1 și 2, afectate grav. Etajul 2 a fost închis, pentru că sălile de clasă sunt nefuncționale. Parchetul este umflat, pereții sunt „pictați” cu apă de ploaie, iar aerul este irespirabil din cauza igrasiei. La etajul 1 încă ajung elevi în drumul spre toaletă. Igrasie este și la subsol, unde elevii merg la cursuri.

În timp, din imobil, au început să se desprindă bucăți. „Am cerut ajutorul primăriei să dea jos bucățile de cărămidă și de țiglă care s-au desprins. Noi am fost împreună cu cei de la Arte Plastice, ei au fost la etajele 1 și 2, acolo ploua, nu se putea desfășura activitatea. Atunci, în loc să se treacă la reparații, s-a trecut pe investiții. Cei de la Arte au fost mutați, în februarie 2018 au venit angajații Colterm (n.r. – societate a primăriei), au făcut un fel de capac de protecție pentru acoperiș, din plastic, care a oprit cât de cât să nu se distrugă clădirea. Noi am pus etajul 2 sub cheie”, ne-a spus Georgeta Horelu, directorul Liceului Tehnic de Vest.

Problema este că acoperișul improvizat de societatea primăriei, făcut dintr-un plastic numit ondulin, s-a desprins pe alocuri de la vânt.

Conducerea școlii susține că a trimis mai multe adrese la primărie, să afle stadiul proiectului de reabilitare, dar n-a cerut efectiv mutarea activității liceului.

„Mi s-a spus că proiectul este gata, sunt toate avizele, mai puțin de la Monumente, deci așteptăm”, completează directoarea.

Birocrația, bat-o vina

Să ne întoarcem la momentul de după furtună. În administrația publică, lucrurile par că se mișcă mai greu decât la privat. S-a pierdut timp cu licitații, cu documente, cu avize, iar banii puși deoparte de primărie în bugetul Timișoarei de anul trecut, 1,14 milioane de lei, n-au mai putut fi folosiți.

„S-au făcut expertize, clădirea este foarte veche și trebuie să se facă toate lucrările de investiții. Am lansat în ianuarie anul trecut licitația de proiectare, s-a adjudecat prin aprilie-mai, am aprobat indicatorii în octombrie prin HCL (n.r. – hotărâre de consiliu) și acum mai aveau nevoie de două avize pentru proiectul tehnic, de la ISU și de la Direcția pentru Cultură. Avizul ISU este necesar pentru obținerea autorizației de construire și lansarea licitației de execuție”, ne-a mai explicat Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei.

Vorbim despre un oraș care anul trecut a avut un buget de aproape 300 de milioane de euro.

De ce n-au fost mutați copiii de acolo? Explicația ne-o dă tot viceprimarul: „Ei nu au cerut să fie mutați. Pentru că este singurul liceu de profil, acesta este și motivul pentru care nu au fost comasați până acum”.

Reprezentanții primăriei susțin că zilele următoare trebuie să obțină ultimele avize, apoi va putea fi demarată licitația pentru execuție. Suma totală la care se ridică lucrările este de 7.548.051 de lei cu tot cu TVA. Cu acești bani se vor reface șarpanta și învelitoarea clădirii, se vor face completări la planșeele și pereții de la toate nivelurile, iar planșeul de la etajul II se va desface complet, se vor face reparații la fațadele existente, vor fi amenajate toalete separate pentru fete și băieți, se vor amenaja noi scări, necesare pentru evacuarea persoanelor, va fi amplasat un lift pentru persoanele cu handicap, vor fi refăcute complet finisajele interioare, se vor realiza refuncționalizări de spații, vor fi reabilitate complet instalațiile sanitare, termice și electrice.

Pe hârtie sună bine. Doar că mai e o problemă. Timișoara nu are buget pe 2019 și va mai trece ceva timp până-l va avea, pentru că trebuie să aștepte să fie aprobat și bugetul județului.

Iar lucrările sunt destul de urgente, mai ales că Serviciul Școli din primărie a constatat că „imobilul a ajuns într-o stare avansată de degradare și prezintă un real pericol atât pentru trecători, cât și pentru elevii acestuia”. Iar asta încă din octombrie 2017.

„Clădirea prezintă următoarele degradări: structurale – șarpanta din lemn este în mare parte distrusă de furtuna din septembrie 2017, igrasie la pereți, planșeul de la etajul II și cel de la I sunt îmbibați cu apă și nestructurale – umezeală la planșeele peste etajele I și II, umezeală la pereții de la etajele I și II, pardoseli degradate la subsol, etaj I și etaj II, învelitoarea din tablă plană este descompletată în proporție de 100%, învelitoarea din țiglă solzi este descompletată în proporție de 25%, igrasie la pereții de la subsol, finisajele interioare (zugrăveli și tencuieli) sunt degradate, finisajele exterioare, profilaturi (zugrăveli și tencuieli) sunt degradate în procent de 35%, tâmplăria din lemn (uși și ferestre) este deteriorată” – extras dintr-un raport al primăriei.

Citește și:

Mărturii despre șpăgile pentru cezariene! Sorina Pintea spune că nici moartea copiilor de la Giulești nu i-a făcut pe medici să renunțe la banii negri!