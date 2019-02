Mărturii despre șpăgile pentru cezariene! Sorina Pintea spune că nici moartea copiilor de la Giulești nu i-a făcut pe medici să renunțe la banii negri!

Sorina Pintea dezvăluie că, din cauza banilor negri, „deși muriseră copii, corpul medical nu a vrut suspendarea Maternității Giulești că erau programate 60 de cezariene și veneau sărbătorile”!

Aceasta nu este o dispută între cele două posibilități de naștere: nașterea naturală și cea prin cezariană.

Aceasta este o dispută mult mai simplă: între adevăr și minciună.

Pentru că, dacă prima este o dilemă medicală și etică, a doua nu e o dilemă, ci o obligație: să le spui adevărul femeilor care nasc pentru ca ele să-și exercite dreptul de a opta.

Prin minciună repetată și motivată financiar, rata de cezariene a României este cea mai mare din Europa.

Iar Spitalul Județean Ilfov a ajuns la o rată de cezariene de 86%:

Este exact inversul recomandării Organizației Mondiale a Sănătății, care susține că o rată de cezariene de 15% e normală și previne cazurile de nașteri complicate. Este aproape dublă față de alte spitale publice cunoscute pentru numărul mare de nașteri, inclusiv nașteri dificile, precum Filantropia, 45,77%, sau Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, 52,51%. Este de două ori și jumătate mai mare decât media națională a României, 36%, oricum cea mai mare rată de cezariene de pe întregul continent.

Pacientele povestesc cum apar astfel de cifre, inexplicabile din punct de vedere medical.

Practica șpăgii, așa cum reiese ea din mărturii, nu e o întâmplare, ci o metodă derulată an de an.

Doctor: «Mi-a oprit medicamentos travaliul și am născut cu cezariană»

Medicul stomatolog F.B. a născut în 2018: „M-am internat pe 21 mai 2018 cu contracții, Dragu mi-a spus că nu sunt dilatată și mi-a oprit medicamentos travaliul, ceea ce nu mi s-a părut în regulă. Marți noaptea nu mai simțeam copilul mișcându-se și mi-am oprit singură perfuzia. Miercuri dimineața, Dragu mi-a spus că nasc azi, dar după două ore m-a băgat în operație, deși eu am dorit să nasc normal. Nu am înțeles nici până în ziua de azi de ce mi-a făcut cezariană! Pentru că se grăbea să meargă la cabinetul privat, fiind zi de consultații?”

Pacientă din 2019: «Nu am dat bani de bunăvoie»

Pacientă care a născut în ianuarie 2019: „Eu nu am dat bani de bunăvoie. Cu cinci minute înainte de a intra în operație, a venit doctorița Roxana Al Momani și mi-a zis așa: 150 lei mâna a doua, adică rezidentei Raluca, și 150 de lei anestezistului. Ba chiar m-a întrebat dacă am banii la mine sau sunt la soacra mea, care aștepta afară!”.

«Mi-a spus că are cordonul ombilical în jurul gâtului»

Anca Sava a născut în 2018: „Când a venit momentul să vorbim despre naștere, cu doctorița Dragu, eu am spus că sunt deschisă la ambele variante, tot ce mă interesa era, în primul rând, să fie bebelușul bine și-apoi eu. Așa gândește oricare mamă. Iar doamna doctor mi-a zis că are cordonul ombilical în jurul gâtului și că ar avea diametrul capului prea mare pentru bazinul meu și că asta ar putea duce la complicații dacă am alege să facem o naștere naturală și ea îmi recomandă să facem naștere prin cezariană. Eu am ținut foarte mult legătura cu Raluca. Ea m-a consiliat practic. Ea mi-a spus direct că-mi recomandă să fac nașterea prin cezariană, pentru că prin nașterea naturală pot fi nenumărate complicații. Mi-a zis că după nașterea naturală nu voi mai simți plăcere în timpul actului sexual”.

Cezarienele și-au crescut ponderea în România de cinci ori față de 1990

Această investigație a pornit de la medicul fals, care cosea mamele după naștere de la Spitalul Județean Ilfov și a ajuns la o problemă mult mai amplă.

După Revoluție, țara noastră a înregistrat cea mai mare creștere a procentului de nașteri prin cezariană din Europa: de la 7,2% în 1990, la 36,3% în 2017.

Înainte de Revoluție, suferința femeilor era imensă. Așa cum spune una dintre zecile de mii de cititoare care au rezonat cu investigația Libertatea, „creșterea numărului de cezariene este și răzbunarea femeilor împotriva interdicției, împotriva umilințelor, împotriva durerii”.

Acum, aproape 40% din femeile din România nasc prin cezariană, deși în peste jumătate din aceste cazuri nu se impune medical această procedură.

Dar, în ceea ce privește pacientele, e de înțeles. Și, de aceea, această poveste nu e despre alegerea între cezariană și nașterea naturală, ci despre dreptul lor de a fi corect informate.

Sorina Pintea: „Primul motiv sunt plățile informale”

Motivele ratei mare a nașterilor prin cezariană în România sunt:

Plățile informale, plicul, șpaga.

Frica: medicii se tem de imprevizibilitatea nașterii naturale, mamele se tem de durere, dar se tem și să nu nască cu ginecologul care le-a urmărit sarcina, ci cu cine se nimerește de gardă, pe fondul lipsei de încredere.

Comoditatea medicilor: cezariana electivă este programată.

Este vorba și despre cultura secției/a spitalului, dacă medicii tineri, de exemplu, n-au văzut decât cezariene, atunci nu se simt așa stăpâni pe ei cu nașterile vaginale.

Marginalizarea de către stat a profesiei de moașă, care în Occident continuă să conteze, dar la noi a fost diminuată.

Ieri, la interviurile Libertatea, ministrul Sorina Pintea a pus și ea pe primul loc șpaga. A folosit expresia „plăți informale”.

„E nevoie de reacția societății: fac un apel la pacienți să nu mai dea plicul!”

Întrebată de jurnalista Libertatea Laura Ștefănuț dacă este normal ca un șef de secție de Ginecologie, care câștigă 4.000 de euro net de la spitalul public, să ia mită de la pacienți, Sorina Pintea a fost fermă.

„Nu e un salariu decent cât ia șefa de secție?”, a întrebat ziarista.

„E un salariu la care eu nici nu mă gândesc”, a răspuns ministrul.

„Tocmai de aceea e nevoie de reacția societății și le cer pacienților să nu mai dea plicul!”, a continuat Sorina Pintea.

Ea a dezvăluit un caz uluitor.

„La finalul anului trecut, după ce Maternitatea Giulești a greșit grav, n-a respectat regulile și s-a decis suspendarea activității, au urmat presiuni mari din partea personalului medical”.

„Iar motivul este același: banii?”, a întrebat ziarista.

„Da, evident, asta am aflat și eu! Aveau programate 60 de operații de cezariană, veneau sărbătorile”.

Sărbători, cheltuieli, șpagă. Sfânta Treime pentru care Maternitatea Giulești nu s-a mai închis, iar afirmația n-o fac pacienții, ci ministrul sănătății.

