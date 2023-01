Candidate din peste 80 de țări concurează pentru titlul de cea mai frumoasă femeie din lume la competiția găzduită de New Orleans, statul american Louisiana.

Gala finală a celei de-a 71-a ediții Miss Universe este programată sâmbătă, 14 ianuarie, după miezul nopții în România.

Vineri, în prima etapă, a defilării în costume originale, cele mai urmărite au fost Miss Ucraina și Miss Rusia.

Feel the difference.



??Ukraine at @MissUniverse: A costume that symbolizes Ukraine’s fight for freedom.

?? Russia at Miss Universe: A costume that embodies the Russian empire.



Very telling. pic.twitter.com/jPaZaHvFF3 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 12, 2023

Ucraineanca, precum arhanghelul Mihail

Viktoria Apanasenko l-a întruchipat pe arhanghelul Mihail, conducătorul îngerilor care învinge răul ca „războinic al luminii”.

Costumul ei a constat dintr-o rochie cu inserții de aur alb, cu aripi falnice în nuanțe de albastru și galben, culorile drapelului național ucrainean, și sabia dreptății.

Apanasenko nu a făcut niciun secret că ținuta a fost inspirată de războiul din Ucraina. „Am ales un războinic pentru că arată modul cum luptă ucrainenii în acest moment pentru viitor, pentru libertatea lor, pentru independența lor, pentru fiecare centimetru de pământ al al țării noastre și pentru istoria noastră”, a explicat modelul, pe Instagram.

Costumul ei a fost realizat în Ucraina „în patru luni, în condiții extreme, în sunet de sirene, fără electricitate și la lumina lumânărilor”, a explicat Viktoria. Orașul ei natal, Cernihiv, a fost lovit de bombardamente în timpul războiului.

Ukraine is SLAYING on stage, along with her beautiful feathered wings. What an inspiration to all. ? #MissUniverse pic.twitter.com/bP3LA4gDsx — Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023

Rusoaica, în rol de țarină

Rusoaica Anna Linnikova, 22 de ani, a ales o ținută care să reprezinte Imperiul Rus. Tânăra a apărut într-o rochie brodată cu cristale Swarowski și o pelerină de catifea roșie, în stilul epocii Romanov.

Tinuta a fost inspirată de Alexandra Romanova, țarina lui Nicolae al II-lea, ultimul monarh al Rusiei.

Muzeul Ermitaj de Stat din Sankt Petersburg a creat costumul special pentru Linnikova.

The red silk is SERVING right now! ❤️✨

Tune in NOW to the 71st #MISSUNIVERSE Preliminary Competition airing LIVE on the official YouTube channel. pic.twitter.com/xVjJqgfGu9 — Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023

Potrivit presei ucrainene, Apanasenko a fugit, pur și simplu, de Linnikova, în momentul pozei de grup.

Foto: Twitter Ostap Yarysh

