România, pregătită să introducă Codul Personal de Sănătate (CPS)

România se pregătește să introducă un nou sistem de identificare în domeniul sănătății. Codul Personal de Sănătate (CPS) va fi implementat începând cu anul 2026, conform anunțurilor oficiale. Acesta va fi diferit de Codul Numeric Personal (CNP) și va fi utilizat exclusiv în sistemul medical.

Potrivit Știripesurse.ro, CPS face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a platformei informatice a asigurărilor de sănătate. Obiectivul principal este de a oferi un acces mai simplu și mai sigur la dosarul medical electronic al fiecărui pacient pe tot parcursul vieții.

Ce este Codul Personal de Sănătate?

Codul personal de sănătate este un identificator unic digital, diferit de Codul Numeric Personal (CNP), care va fi emis fiecărui român automat încă de la naștere. Acest cod are rolul de a centraliza toate datele medicale ale persoanei respective, constituind un dosar medical complet și permanent.

Acesta va conține informații privind consultațiile, analizele, tratamentele, vaccinurile sau internările, urmărind istoricul medical de la naștere până la deces.

„În contextul digitalizării, o persoană, când se va naște, va primi un cod personal de sănătate care este diferit de CNP… Codul personal de sănătate va reprezenta practic dosarul lui medical. Orice informație referitoare la persoana respectivă, din momentul în care s-a născut și până nu mai e pe Terra, va fi înregistrată acolo”, a spus Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, în cadrul Profit Health.forum.

Care sunt avantajele implementării CPS

Implementarea CPS va aduce mai multe beneficii atât pentru pacienți, cât și pentru sistemul medical:

  • Acces rapid la istoricul medical complet
  • Reducerea birocrației și a documentelor pe hârtie
  • Gestionarea digitală a rețetelor și biletelor de trimitere
  • Disponibilitatea imediată a datelor relevante în situații de urgență
  • Facilitarea îngrijirii transfrontaliere

Important de precizat este și faptul că noile cărți electronice de identitate vor înlocui cardul de sănătate, urmând ca valabilitatea acestuia să înceteze odată cu emiterea noului „buletin”.

Calendarul implementării pentru CPS

Potrivit sursei citate mai sus, anul 2025 este dedicat pregătirilor pentru implementarea noului sistem. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) lucrează la arhitectura tehnică și la cadrul de interoperabilitate cu alte sisteme din sănătate, folosind finanțări din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va rămâne funcțională până la migrarea completă către noul sistem. Serviciile curente, precum cardul de sănătate, verificarea calității de asigurat și eliberarea rețetelor, vor continua să funcționeze ca până acum.

Ce trebuie să știe românii despre Codul Personal de Sănătate

În 2025, cetățenii nu au obligații noi legate de CPS. Nu este necesară depunerea de cereri, iar accesul la serviciile medicale rămâne neschimbat. Calitatea de asigurat se va verifica în continuare prin sistemul actual.

CNAS a publicat informări privind regulile de asigurare pentru anul 2025, conform Legii nr. 141/2025. Aceste reguli vor rămâne în vigoare până la trecerea la noua platformă.

Cum va fi păstrată securitatea datelor și confidențialitatea

Autoritățile promit că noul sistem va fi „modern, sigur și accesibil”. CNAS subliniază că platforma va îmbunătăți securitatea cibernetică și controlul accesului, aspecte critice pentru protejarea confidențialității datelor medicale.â

Pacienții vor putea accesa propriile date printr-un portal sau o aplicație, folosind CPS-ul și mecanisme de autentificare robuste. Detaliile tehnice, inclusiv consimțământul granular și jurnalele de acces, vor fi stabilite prin norme și ghiduri odată cu lansarea platformei.

În ciuda beneficiilor promise, există încă aspecte care necesită clarificări:

  • Mecanismele exacte de protecție a vieții private
  • Drepturile de portabilitate a datelor
  • Procedurile de rectificare a erorilor în dosarul medical
  • Împărțirea rolurilor între CNAS, furnizori și Ministerul Sănătății în operarea bazei de date

Până la intrarea în vigoare a CPS în 2026, cetățenii trebuie să știe că regulile actuale de asigurare rămân neschimbate. Este important să rămânem informați cu privire la evoluțiile viitoare ale acestui proiect care va avea un impact semnificativ asupra modului în care interacționăm cu sistemul de sănătate.

