Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile

Deocamdată nu s-a precizat locația exactă, dar decizia va fi oficializată de Guvernul condus de Ilie Bolojan în ședința de joi, 21 august.

Prin urmare, Băsescu nu va locui în vila repartizată inițial, adică cea din strada Emile Zola nr. 2, unde a fost sediul PRM, partid condus de Corneliu Vadim Tudor (1949-2015).

În cazul foștilor șefi de stat, procedura este următoarea: SPP face o cerere la RAAPPS, care alege locuința pe baza unor criterii care țin cont mai ales de condițiile de siguranță, apoi se inițiază o hotărâre de guvern.

Amintim că Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv, în martie 2022, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă înainte de 1989.

În urma deciziei Curții Supreme, Traian Băsescu a pierdut drepturile cuvenite foștilor șefi de stat, potrivit unei legi votate de Parlament în 2021. Este vorba despre:

casa de protocol din cartierul Primăverii

indemnizația lunară de 11.148 de lei, care însemna 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui de la acel moment, Klaus Iohannis

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de SPP.

În iunie 2022, fostul șef de stat a atacat verdictul Înaltei Curți la Curtea Constituțională.

Iar Curtea Constituțională a decis pe 1 iulie că fostul președinte Traian Băsescu își poate recăpăta privilegiile pierdute acum trei ani, după ce a fost declarat oficial colaborator al fostei Securități a lui Ceaușescu.

Traian Băsescu, acum în vârstă de 73 de ani, a fost președintele României în perioada 2004-2014.

