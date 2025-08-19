De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

„Am refuzat-o pentru că este prea mare față de nevoile mele. Este mult prea mare și numai tâmpiții nu se uită și la costurile care vin cu o asemenea vilă, pe fondul măririlor la energie, la încălzire și toate celelalte scumpiri”, a spus Băsescu pentru Libertatea.

„Este un spațiu uriaș pentru mine. Pentru alții poate fi util, dar eu cu soția nu avem nevoie de atâta spațiu”, a adăugat fostul președinte.

Vila din strada Emile Zola nr. 2 a fost sediul PRM, partid condus de Corneliu Vadim Tudor (1949-2015).

Astfel, Traian Băsescu va primi de la stat o altă locuință, într-un apartament aflat într-un bloc de locuințe din București, au declarat marți, 19 august, surse guvernamentale pentru Libertatea. Deocamdată nu s-a precizat locația exactă, dar decizia va fi oficializată de Guvernul condus de Ilie Bolojan în ședința de joi, 21 august.

În cazul foștilor șefi de stat, procedura este următoarea: SPP face o cerere la RAAPPS, care alege locuința pe baza unor criterii care țin cont mai ales de condițiile de siguranță, apoi se inițiază o hotărâre de guvern.

Amintim că Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv, în martie 2022, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă înainte de 1989.

Recomandări România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat

În urma deciziei Curții Supreme, Traian Băsescu a pierdut drepturile cuvenite foștilor șefi de stat, potrivit unei legi votate de Parlament în 2021. Este vorba despre:

casa de protocol din cartierul Primăverii

indemnizația lunară de 11.148 de lei, care însemna 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui de la acel moment, Klaus Iohannis

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de SPP.

În iunie 2022, fostul șef de stat a atacat verdictul Înaltei Curți la Curtea Constituțională.

Iar Curtea Constituțională a decis pe 1 iulie că fostul președinte Traian Băsescu își poate recăpăta privilegiile pierdute acum trei ani, după ce a fost declarat oficial colaborator al fostei Securități a lui Ceaușescu.

Traian Băsescu, acum în vârstă de 73 de ani, a fost președintele României în perioada 2004-2014.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE