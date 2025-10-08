Decizia a fost luată din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, care au dus la formarea unui strat de zăpadă de peste 30 cm. CNAIR a explicat că „această măsură este necesară pentru că nu mai pot fi îndeplinite condiţiile de siguranţă rutieră, având în vedere că cei mai mulţi şoferi care tranzitează zona în această perioadă nu au maşinile dotate cu cauciucuri de iarnă şi astfel pericolul de accidente este iminent.”

Autoritățile continuă să intervină pentru deszăpezirea Transfăgărășanului între intersecția cu DN1 și Bâlea Cascadă. Cu toate acestea, și pe această porțiune, circulația este permisă doar pentru vehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă. News.ro menționează că CNAIR a precizat: „Circulaţia va fi redeschisă dacă se vor îmbunătăţi condiţiile meteo şi se va putea tranzita zona în condiţii de siguranţă.”

În județul Sibiu este în vigoare un cod galben de precipitații, în timp ce în Argeș a fost emis un cod portocaliu. Meteorologii au anunțat că la munte, în zonele înalte, va ninge viscolit și se va depune un strat de zăpadă de 10-30 de centimetri. Sectorul de drum închis face legătura între aceste două județe, afectând astfel traficul interjudețean.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa. Totul din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.

