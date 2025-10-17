Traseu deviat pentru mai multe tramvaie și autobuze, după explozia de la blocul din București. Anunțul STB

Astfel, mai multe linii de autobuz și tramvai au fost deviate ca urmare a intervenției autorităților în zona Calea Rahovei, anunță Serviciul de Transport Public București (STB).

Modificări la traseul autobuzelor și tramvaielor

Linia de tramvai 32 – funcționează acum pe un traseu modificat. Tramvaiele circulă între Piața Unirii și Zețarilor, deviind de la intersecția Calea Rahovei cu Calea Ferentari pe Calea Ferentari până la capătul de linie Zețarilor.

Liniile de autobuz 139, 226 și 484 – au fost, de asemenea, afectate. Autobuzele care circulă spre Str. Mărgeanului sunt deviate de la Drumul Sării/Bd. Ghencea/Str. Antiaeriană, pe Str. Antiaeriană, Șos. Alexandriei, înainte de a reveni pe traseele obișnuite.

Linia 232 – a suferit și ea modificări. Autobuzele care se îndreaptă spre Valea Ialomiței sunt deviate de la Șos. Viilor/Calea Rahovei, pe Str. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi revin pe traseul normal.

Explozia cu 3 morți a afectat și clădirile din apropiere

Explozia a avut loc într-un bloc de locuințe din sectorul 5 din București. Primele imagini arătau că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colțul clădirii.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU) și șeful DSU Raed Arafat au confirmat că trei persoane au murit în urma incidentului. Treisprezece răniți au fost transportați la spitale, prezentând traumatisme și arsuri.

Explozia a afectat și clădirile din apropiere. Fațada unui bloc din vecinătate a fost avariată, cu materiale desprinzându-se din structură. Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu a fost, de asemenea, afectat, necesitând evacuarea elevilor și a profesorilor.

Două etaje ale blocului din Rahova au fost distruse

Explozia care a avut loc vineri dimineața, într-un bloc din Rahova, a fost una de amploare. Două etaje ale unui bloc au fost complet distruse în urma deflagrației, iar pereții exteriori ai imobilului s-au făcut bucăți și au căzut în parcare.

Potrivit celor mai recent informații, trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite. USISU Ciolpani a anunțat faptul că una dintre persoane a fost descoperită decedată sub dărâmături.

Primele imagini din blocul în care s-a produs explozia de vineri arată distrugeri masive într-unul dintre apartamentele grav afectate.

În filmarea surprinsă din dronă se vede cum tavanul apartamentului s-a prăbușit complet, iar pereții exteriori au fost distruși, bucățile de beton fiind aruncate în parcare.

