UPDATE ora 11.00 – 12 victime ale exploziei au fost duse la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Grigore Alexandrescu, Spitalul de Urgenţă Floreasca, Spitalul Matei Balş, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila şi Spitalul Bagdasar Arseni.

Până în prezent au ajuns la Spitalul Floreasca un bărbat de 63 ani cu politraumă – traumatism toracic şi cranian -, care se află în sala de operaţii, o femeie de 56 de ani cu traumatism lombar şi urmează să ajungă şi un bărbat de 86 ani cu suspiciune de fractură de femur.

Două persoane rănite au fost transportate la Spitalul Bagdasar Arseni, a anunţat unitatea medicală.

Explozie într-un bloc din Rahova: 2 morți, mai mulți răniți

O explozie extrem de puternică s-a produs în cartierul Rahova, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe. Primele imagini arată că două niveluri ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu. Două persoane au murit, alte 9 fiind rănite, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Nouă dintre răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri. Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale.

„În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuinţe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume şi arsuri. S-au constituit echipe de căutare şi salvare”, a transmis Ministerul Sănătății.

„În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcţie de pe faţada clădirii”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Celulă de criză la Ministerul Sănătăţii

O celulă de criză a fost constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru coordonarea integrată cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă – Ministerul Afacerilor Interne şi managerii spitalelor de urgenţă în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în sectorul 5.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, se identifică numărul de paturi de ATI libere şi se coordonează resursele umane şi materiale.

Două persoane au murit şi mai multe au fost rănite, având, în principal, politraume şi arsuri.

Martorii spun că în zonă se simte un miros puternic de gaze

Potrivit IGSU, este vorba de o explozie urmată de incendiu la un apartament aflat la etajul 5 al unui imobil situat pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei.

Pentru gestionarea situaţiei în mod eficient, la faţa locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, două autoscări, două autospeciale de descarcerare, 3 ambulanţe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, un punct de comandă mobil şi o autospecială CBRN. Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat planul roşu de intervenţie. „Din informaţiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenţi la faţa locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat şi execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse”, a transmis IGSU.

Martorii spun că în zonă se simte un miros puternic de gaze.

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineau din sectorul 5 al Capitalei, afectat

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineau din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ, mai multe geamuri fiind sparte în urma deflagraţiei. Elevii Liceului Bolintineanu au fost tăiați de geamurile sparte în timpul exploziei.

Poliţia Capitalei informează că traficul în zonă a fost deviat, iar poliţiştii sprijină echipele operative de intervenţie pentru evacuarea persoanelor din zona de risc. Poliţiştii recomandă oamenilor, printre altele, să evite zona afectată, să nu atingă obiecte suspecte sau resturi, să nu blocheze căile de acces şi să ajute persoanele vulnerabile.

Imaginile de la Liceul Bolintineanu arată că din cauza forţei exploziei au fost sparte geamurile unor săli de clasă, au căzut bucăţi de tencuială şi au fost avariate bănci, mese sau elemente de tâmplărie.

În acelaşi timp, în urma exploziei, poliţiştii au intervenit de urgenţă pentru delimitarea perimetrului de siguranţă şi pentru sprijinirea echipelor operative de intervenţie şi au deviat traficul în zona afectată, pentru fluidizarea circulaţiei.

Poliţia Capitalei anunţă că traficul în zonă a fost deviat

De asemenea, poliţiştii acordă sprijin echipelor operative de intervenţie pentru evacuarea persoanelor din zona de risc. În acest moment, activităţile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor şi stabilirea tuturor circumstanţelor producerii evenimentului, precizează Poliţia Capitalei.

În contextul producerii acestei explozii, Poliţia recomandă cetăţenilor să evite zona respectivă, să nu se apropie de perimetrul de intervenţie, în condiţiile în care există riscul altor deflagraţii, prăbuşiri sau scurgeri de gaze, să respecte indicaţiile autorităţilor, să nu atingă obiecte suspecte sau resturi care pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală, să nu blocheze căile de acces, să furnizeze informaţii utile dacă au fost martori la eveniment sau au date relevante şi să sprijine persoanele vulnerabile – copii, vârstnici sau persoane cu dizabilităţi.

Știre în curs de actualizare!

