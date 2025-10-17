Explozie într-un bloc din București. Bilanțul a crescut la 3 morți

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne din România, a anunțat, vineri, că o altă persoană a fost găsită decedată în urma exploziei care s-a produs la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, crescând astfel bilanțul la 3 morți și 13 răniți.

„Echipele de salvare – căutare au mai găsit o persoană decedată. Acum am fost anunţaţi, nu ştim detalii”, a spus Arafat. Este a treia persoană decedată găsită în urma deflagraţiei.

Potrivit ministerului Sănătății, 13 persoane au fost transportate la spitalele din București, în urma exploziei.

„Până în acest moment, situația victimelor din explozia care a avut loc în cartierul Rahova este următoarea:

13 pacienți au fost transportați la unitățile sanitare din Capitală, după cum urmează:

-2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”

-6 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență București

-3 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență București

-2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

3 pacienți prezintă arsuri și se află internați la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” și Spitalul Universitar de Urgență București. După evaluarea pacienților cu arsuri se va solicita transfer în spitalele de specialitate din Europa, dacǎ starea clinicǎ va permite transportul. Blocurile operatorii de ortopedie, chirurgie, neurochirurgie și chrurgie plasticǎ din unitățile sanitare sunt pregătite pentru intervenții. La nivelul unităților sanitare aflate în Planul Alb de Urgență coordonate de Ministerul Sănătății și DSU sunt disponibile 30 de paturi ATI. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii și informații suplimentare”, au informat reprezentanții ministerului Sănătății.

Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Recomandări
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Arafat: Blocul riscă să se prăbușească. Unde vor fi cazați oamenii evacuați

Suflul exploziei a fost atât de puternic încât mai multe apartamente au fost distruse complet, iar bucăți din fațada clădirii s-au prăbușit peste mașinile parcate.

Arafat a făcut apel la toate persoanele să nu încerce să intre în clădire sau în perimetrul izolat de ISU pentru a permite salvatorilor că continue acțiunea de căutare a eventualelor persoane prinse sub dărâmături. „A fost o explozie serioasă care a afectat o parte din bloc, blocul fiind în U, iar una dintre fațade a fost afectată semnificativ.

„Blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care a fost evacuat total. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Cei de la Institutul de Stat în Construcții (ISC) deja au dat primul vedict că blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Nu se va putea intra în bloc, fiind consdiderat foarte periculos. Este decizia experiților”, a declarat Arafat.

Secretarul de stat în MAI, a mai spus că tuturor celor evacuați din blocul afectat li se vor asigura locuinte de către Primăria Generală și a cea a Sectorului 5.

Ședinţă de urgenţă a Consiliului General pentru a fi ajutate familiile afectate de explozie

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozie vor avea unde locui în perioada următoare.

”Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare. Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Primarul interimar al Capitalei a convocat o şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la ora 14:00, pentru aprobarea proiectului privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor din imobilul situat în Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma exploziei.

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, convocat de prefect

O şedinţă a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă a fost convocată de către prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pentru vineri, la ora 13:00, în urma exploziei din Sectorul 5.

„La ora 13:00 am convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. Vor veni acolo toate instituţiile, inclusiv un reprezentant al ISC-ului, să înţelegem care este stadiul structurii actuale a acestui bloc, pentru că este încă un pericol”, a spus prefectul într-o declaraţie acordată presei la locul incidentului.

Nistor a menţionat că este posibil ca instituţia de învăţământ din proximitate să fie închisă pe parcursul săptămânii următoare.

Elevii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineau au fost tăiați de geamurile sparte în timpul exploziei

Mai mulți elevi de la Liceul Bolintineanu din București, de pe Calea Rahovei, precum și profesori, au fost tăiați de geamurile sparte de explozia produsă într-un bloc din apropiere. Explozia din blocul din Rahova, în București, a avut loc la ora 10.00, atunci când elevii și profesorii se aflau în clase.

Imagini surprinse după deflagrație arată clase din Liceul Bolintineanu distruse, cu geamurile sparte și bucăți de moloz pe podea.

Potrivit Inspectoratului Școlar, 10 copii au suferit răni ușoare, au fost tratați la cabinetul medical al școlii și nu au necesitat spitalizare, fiind predați părinților.

Poliția Capitalei, recomandări pentru locuitorii din zonă

În contextul producerii acestei explozii, Poliţia recomandă cetăţenilor să evite zona respectivă, să nu se apropie de perimetrul de intervenţie, în condiţiile în care există riscul altor deflagraţii, prăbuşiri sau scurgeri de gaze, să respecte indicaţiile autorităţilor, să nu atingă obiecte suspecte sau resturi care pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală, să nu blocheze căile de acces, să furnizeze informaţii utile dacă au fost martori la eveniment sau au date relevante şi să sprijine persoanele vulnerabile – copii, vârstnici sau persoane cu dizabilităţi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Bilanțul răniților crește considerabil, salvările vin și pleacă de urgență spre spitale și a apărut prima mărturie a unui locuitor fix de pe etajul unde a avut loc explozia. Ce s-a întâmplat zilele trecute în bloc, de fapt. Se schimbă ce se știa
Viva.ro
Bilanțul răniților crește considerabil, salvările vin și pleacă de urgență spre spitale și a apărut prima mărturie a unui locuitor fix de pe etajul unde a avut loc explozia. Ce s-a întâmplat zilele trecute în bloc, de fapt. Se schimbă ce se știa
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
GSP.RO
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
GSP.RO
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Momentul în care a explodat blocul din București a fost surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin din Rahova
Știri România 13:09
Momentul în care a explodat blocul din București a fost surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin din Rahova
„Să coboare Dumnezeu jos!”: Scandal uriaș într-un sat din Dolj, după ce preotul i-a făcut o slujbă de 30 de secunde unei bătrâne decedate și a plecat
Știri România 11:52
„Să coboare Dumnezeu jos!”: Scandal uriaș într-un sat din Dolj, după ce preotul i-a făcut o slujbă de 30 de secunde unei bătrâne decedate și a plecat
Parteneri
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Adevarul.ro
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Ştefan Baiaram, între Galatasaray şi Fenerbahce! Giovanni Becali: “Au venit să-l vadă! Şi-o să mai vină”
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram, între Galatasaray şi Fenerbahce! Giovanni Becali: “Au venit să-l vadă! Şi-o să mai vină”
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa

Monden

Reacția lui Smiley după ce un concurent de la Vocea României 2025 va uimi cu talentul lui: „Ești o voce senzațională, România trebuie să o audă”
Stiri Mondene 12:47
Reacția lui Smiley după ce un concurent de la Vocea României 2025 va uimi cu talentul lui: „Ești o voce senzațională, România trebuie să o audă”
Alexandra Stan, declarații cutremurătoare la 12 ani după ce a fost bătută de fostul manager: „Aveam un profil de victimă, victima caută agresor”
Stiri Mondene 12:20
Alexandra Stan, declarații cutremurătoare la 12 ani după ce a fost bătută de fostul manager: „Aveam un profil de victimă, victima caută agresor”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
ObservatorNews.ro
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
GSP.ro
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Mediafax.ro
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Cine e gravidă moartă în explozia din Rahova! NEWS ALERT
StirileKanalD.ro
Cine e gravidă moartă în explozia din Rahova! NEWS ALERT
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor
KanalD.ro
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor

Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Parteneri
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
ZiaruldeIasi.ro
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
Haos la CFR Cluj: „Multă lipsă de disciplină, jucătorii sunt nemulțumiți”
Fanatik.ro
Haos la CFR Cluj: „Multă lipsă de disciplină, jucătorii sunt nemulțumiți”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift