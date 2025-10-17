Explozie într-un bloc din București. Bilanțul a crescut la 3 morți

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne din România, a anunțat, vineri, că o altă persoană a fost găsită decedată în urma exploziei care s-a produs la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, crescând astfel bilanțul la 3 morți și 13 răniți.

„Echipele de salvare – căutare au mai găsit o persoană decedată. Acum am fost anunţaţi, nu ştim detalii”, a spus Arafat. Este a treia persoană decedată găsită în urma deflagraţiei.

Potrivit ministerului Sănătății, 13 persoane au fost transportate la spitalele din București, în urma exploziei.

„Până în acest moment, situația victimelor din explozia care a avut loc în cartierul Rahova este următoarea:

13 pacienți au fost transportați la unitățile sanitare din Capitală, după cum urmează:

-2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”

-6 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență București

-3 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență București

-2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

3 pacienți prezintă arsuri și se află internați la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” și Spitalul Universitar de Urgență București. După evaluarea pacienților cu arsuri se va solicita transfer în spitalele de specialitate din Europa, dacǎ starea clinicǎ va permite transportul. Blocurile operatorii de ortopedie, chirurgie, neurochirurgie și chrurgie plasticǎ din unitățile sanitare sunt pregătite pentru intervenții. La nivelul unităților sanitare aflate în Planul Alb de Urgență coordonate de Ministerul Sănătății și DSU sunt disponibile 30 de paturi ATI. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii și informații suplimentare”, au informat reprezentanții ministerului Sănătății.

Arafat: Blocul riscă să se prăbușească. Unde vor fi cazați oamenii evacuați

Suflul exploziei a fost atât de puternic încât mai multe apartamente au fost distruse complet, iar bucăți din fațada clădirii s-au prăbușit peste mașinile parcate.

Arafat a făcut apel la toate persoanele să nu încerce să intre în clădire sau în perimetrul izolat de ISU pentru a permite salvatorilor că continue acțiunea de căutare a eventualelor persoane prinse sub dărâmături. „A fost o explozie serioasă care a afectat o parte din bloc, blocul fiind în U, iar una dintre fațade a fost afectată semnificativ.

„Blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care a fost evacuat total. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Cei de la Institutul de Stat în Construcții (ISC) deja au dat primul vedict că blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Nu se va putea intra în bloc, fiind consdiderat foarte periculos. Este decizia experiților”, a declarat Arafat.

Secretarul de stat în MAI, a mai spus că tuturor celor evacuați din blocul afectat li se vor asigura locuinte de către Primăria Generală și a cea a Sectorului 5.

Ședinţă de urgenţă a Consiliului General pentru a fi ajutate familiile afectate de explozie

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozie vor avea unde locui în perioada următoare.

”Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare. Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Primarul interimar al Capitalei a convocat o şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la ora 14:00, pentru aprobarea proiectului privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor din imobilul situat în Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma exploziei.

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, convocat de prefect

O şedinţă a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă a fost convocată de către prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pentru vineri, la ora 13:00, în urma exploziei din Sectorul 5.

„La ora 13:00 am convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. Vor veni acolo toate instituţiile, inclusiv un reprezentant al ISC-ului, să înţelegem care este stadiul structurii actuale a acestui bloc, pentru că este încă un pericol”, a spus prefectul într-o declaraţie acordată presei la locul incidentului.

Nistor a menţionat că este posibil ca instituţia de învăţământ din proximitate să fie închisă pe parcursul săptămânii următoare.

Elevii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineau au fost tăiați de geamurile sparte în timpul exploziei

Mai mulți elevi de la Liceul Bolintineanu din București, de pe Calea Rahovei, precum și profesori, au fost tăiați de geamurile sparte de explozia produsă într-un bloc din apropiere. Explozia din blocul din Rahova, în București, a avut loc la ora 10.00, atunci când elevii și profesorii se aflau în clase.

Imagini surprinse după deflagrație arată clase din Liceul Bolintineanu distruse, cu geamurile sparte și bucăți de moloz pe podea.

Potrivit Inspectoratului Școlar, 10 copii au suferit răni ușoare, au fost tratați la cabinetul medical al școlii și nu au necesitat spitalizare, fiind predați părinților.

Poliția Capitalei, recomandări pentru locuitorii din zonă

În contextul producerii acestei explozii, Poliţia recomandă cetăţenilor să evite zona respectivă, să nu se apropie de perimetrul de intervenţie, în condiţiile în care există riscul altor deflagraţii, prăbuşiri sau scurgeri de gaze, să respecte indicaţiile autorităţilor, să nu atingă obiecte suspecte sau resturi care pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală, să nu blocheze căile de acces, să furnizeze informaţii utile dacă au fost martori la eveniment sau au date relevante şi să sprijine persoanele vulnerabile – copii, vârstnici sau persoane cu dizabilităţi.

