Imagini de groază surprinse la locul exploziei din Rahova

Cel puțin două etaje ale blocului din Rahova, care a explodat vineri dimineața, au fost distruse. Bucăți din fațada blocului au fost aruncate în parcarea din spatele blocului în urma deflagrației.

Groaza s-a instalat rapid în parcarea din Rahova, mai ales că pete de sânge au ajuns, în urma exploziei, inclusiv pe pereții blocului de vis-a-vis. O chiuvetă dintr-unul dintre apartamentele distruse a fost aruncată, în timpul exploziei, la câțiva zeci de metri de imobil.

Deflagrația s-a produs la etajele 5 și 6 ale unui bloc de 8 etaje. Oamenii din zonă au sunat imediat la 112. Explozia extrem de puternică a afectat și clădirile din jur. Elevii Liceului Bolintineanu au fost tăiați de geamurile sparte în timpul exploziei.

Două persoane au murit și alte 9 au fost rănite după explozia din București

În urma exploziei de vineri dimineața, din București, au fost rănite 9 persoane, iar alte două au murit. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au activat planul roșu de intervenție și a fost alertat echipajul canin de căutare/salvare de la USISU Ciolpani.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Din primele informații, 12 victime au fost transportate la spitalele din București: Grigore Alexandrescu, Floreasca, Matei Balș, Militar, Bagdasar.

Prima reacția a pompierilor ISU-BIF, după explozia din Sectorul 5

„Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN. Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse”, au anunțat reprezentanții ISU-BIF.

Știre în curs de actualizare!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE