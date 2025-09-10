Piața muncii din SUA suferă

Sunt probleme mari în piața muncii din SUA, unde reducerile locurilor de muncă par a fi la ordinea zilei în acest moment.

BLS a anunțat marți, 9 septembrie, că economia SUA a creat cu 911.000 de locuri de muncă mai puțin decât se raportase anterior, pentru martie 2025.

Jurnaliștii de la CNBC susțin: „Revizuirile în sens descendent de la data-limită din acel raport sugerează că reducerea creșterii salariilor a fost de fapt de aproximativ 1,2 milioane în ultimele 16 luni”.

Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase – cea mai mare bancă din America – a reacționat la cel mai recent raport, spunând că „economia se slăbește. Nu știu dacă se îndreaptă spre recesiune sau doar se slăbește”.

Trump a demis-o pe șefa Biroului de Statistică a Muncii din SUA

În august 2025, după publicarea raportului privind locurile de muncă din iulie – care a revizuit drastic în jos cifrele din lunile anterioare – Donald Trump a acuzat-o pe Erika McEntarfer, comisar al Biroului de Statistică a Muncii, de manipularea datelor și a concediat-o.

Președintele american a demis-o pe aceasta după publicarea unor date privind locurile de muncă, mai slabe decât se anticipa, alimentând temerile legate de efectele politicii sale tarifare.

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Donald Trump a acuzat-o pe Erika McEntarfer, pe rețelele sociale, că a „manipulat” datele pentru a afecta imaginea Partidului Republican și a sa personal.

Trump și-a justificat decizia spunând că este esențial ca în funcții-cheie să se afle persoane „de încredere”. „De ce să avem încredere în acele cifre? Cred că cifrele sunt false, la fel ca înainte de alegeri și au mai fost și alte momente, așa că am concediat-o. Am făcut ce trebuia”, a declarat liderul de la Casa Alba.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE