De Cristian Burcioiu,

Părintele Sergiu, cum îl știu cei aproximativ 3.000 de credincioși români pe parohul Bisericii Sfânta Paraschievi, din cartierul Hasköy. Un preot care, de mai bine de un deceniu, slujește pe pământ musulman în singura biserică românească ridicată în întreaga Turcie.

Tinerii sub 20 de ani și persoanele peste 65 de ani nu au voie să iasă din casă pe perioada carantinei, iar orașul, ca de altfel întreaga Turcie, se închide complet două zile pe săptămână. Sâmbăta și duminica sunt ”consemnate la domiciliu” peste 83 de milioane de oameni.

Părintele Sergiu, în Biserica Sfânta Paraschievi, alături de soția lui, care cântă strană

Matei-Cristian a fost paracliser la slujba de Înviere și și-a ajutat tatăl, pe părintele Sergiu,

Părintele Sergiu a oficiat slujba de Înviere fără enoriași, dar ajutat de soție și fiu

Pandemia de coronavirus i-a ținut pe ortodocși în case, iar părintele Sergiu a oficiat slujba de Înviere ajutat de soția sa, Andreea, care a cântat la strană și băiatul lor, Matei-Cristian, care a îmbrăcat haina paracliserului.

”Este prima oară când slujesc într-o biserică goală, fără enoriași. Regulile stricte de distanțare socială ne-au impus asta. Dar am făcut-o ca și când biserica era plină, cum a fost an de an. Soția mea, Andreea – angajată pe post neclerical al Patriarhiei Române are și această responsabilitate, aceea de a cânta la strană – și băiatul nostru Matei-Cristian – care are binecuvântarea Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic pentru a purta rasa de paracliser – mi-au fost ajutoare de nădejde.

Pentru că Sfânta Liturghie trebuie oficiată de preot, dascăl și paracliser. Soția a cântat, iar băiatul a purtat lumânările. Dar să știți că nu ne-am simțit singuri…I-am avut aproape de suflet pe toți credincioșii în casele cărora am intrat cu ajutorul tehnologiei moderne. Am mai slujit toți trei și când nu era pandemie, dar nu fără enoriași”, ne-a povestit părintele Sergiu cum a oficiat slujba de Înviere pe care a transmis-o în timp real pe Facebook.

Orașul, ca un uriaș adormit

Însă slujba de Paște oficiată de preot și familia acestuia în condiții impuse la Istanbul. Reguli extrem de stricte țin, deopotrivă, tinerii și bătrânii în case săptămâni și luni de-a rândul. Țara se închi de total sâmbăta și duminica, magazinele cu suveniruri au pus lacătele pe uși, sunt închise și restaurantele și hotelurile care altădată atrăgeau milioane de turiști. Acum, Istanbulul e un uriaș adormit, care își trăiește în tăcere cele mai liniștite zile ale sale.

Celebra Piață Taksim din Istanbul este acum pustie. Doar polițiștii sunt pe străzi

În vremuri normale, din acest punct al Pieței Taksim, autocarele cu turiști plecau spre aeroporturi

Autoritățile au scos băncile din parcuri

”În Turcia, e o carantină ceva mai specială. Una severă. De câteva săptămâni, tinerii sub 20 de ani și persoanele peste 65 de ani nu mai au voie să iasă din case, sub nici o formă, indiferent de motiv. E o carantină totală aplicată pe termen nelimitat, în funcție de evoluția ulterioară a cazurilor de coronavirus.

Tinerii sunt ceva mai ascultători și respectă. Nu îi mai vezi pe străzi. Cu bătrânii e ceva mai problematic. Unii dintre ei riscă, mai încalcă interdicțiile și se mai plimbă pe străzi. Dar stau pe lângă case în caz că îi vede poliția să intre repede la adăpost și scape de amenda care e destul de mare, între 1.500 și 2.000 de lire (n.r. între 215 euro-290 euro).

Alții se mai duceau în parcuri, pentru că nu sunt închise oficial, dar autoritățile au scos băncile ca să-i facă să nu se mai ducă acolo”, ne spune părintele Sergiu.

Parcul din Hasköy nu e închis oficial, dar lipsesc băncile care au fost luate de autoritățile locale pentru ca lumea să nu se mai ducă acolo

O piață din cartierul Aksaray, într-o zi în care locuitorilor Istanbulului le este permis să iasă la pe stradă

Sâmbată și duminica, peste 83 de milioane de turci sunt izolați în case, în carantină totală

Însă carantinarea totală a tinerilor și a persoanelor vârstnice – decizie luată la finele unei zile călduroase în care tot Istanbulul a ieșit la iarbă verde ignorând recomandările anterioare – nu este singura măsură severă luată de autoritățile de la Ankara în lupta cu coronavirusul.

Creșterea alarmantă la un moment dat a numărului îmbolnăvirilor i-a făcut pe oficialii turci să ia decizia de a închide țara la fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbăta și duminica, totul, dar absolut totul, inclusiv magazinele alimentare, este închis și nimeni nu are voie să iasă pe stradă. Peste 83 de milioane de turci stau astfel în case, în carantină totală pentru 48 de ore.

Turcii s-au obișnuit și, după o perioadă în care s-au bulucit la magazine pentru a-și lua alimente, au revenit la o aprovizionare normală. Cu sprijinul statului, care a intervenit, prețul produselor de bază a fost plafonat. La dezinfectanți însă nu s-a putut face nimic și prețurile au explodat.

Sâmbăta și duminica, străzile din Hasköy sunt pustii. Nimeni nu are voie să iasă din case

Secțiunea de restaurante din mall-uri e închisă permannet

Două zile, în Turcia, absolut totul e închis

”În timpul săptămânii, ai voie să mergi pe stradă fără nici o restricție, la orice oră. Nu este nevoie de vreo declarație sau de vreo justificare scrisă. Doar să ai buletinul la tine pentru că se fac tot felul de controale care au și alte scopuri. Chiar și noaptea ai voie să ieși, nimeni nu interzice asta prin vreo lege. Dar, după lăsarea întunericului, turcii nu mai ies pe stradă din proprie inițiativă. Însă, la sfârșit de săptămână, intervine carantina totală. Totul este închis și nimeni nu are voie să iasă din casă, indiferent de motiv. Urgențele medicale sunt semnalate telefonic și se intervine în funcție de situație. Săptămâna aceasta (n.r. 20-26 aprilie) a fost una mai specială. În carantină au fost prinse și zilele de joi și vineri, când accesul pe străzi a fost permis doar între orele 09. Și 14.00. Și asta pentru că au fost două sărbători – Ziua Copilului și a Tineretului și prima zi de post a Ramazanului”, explică părintele Sergiu.

Cartierul Aksaray

Turcii primesc gratis de la stat cinci măști medicale în baza CNP-ului și a unui cod unic

În cele trei sau cinci zile pe săptămână în care au voie să iasă pe străzi fără restricții – în funcție de deciziile autorităților -, turcii trebuie să poarte mască. În tramvaiele și autobuzele care oricum sunt goale, pe vapor atunci când traversează Bosforul înspre și din Asia și în magazine. Accesoriu medical pe care îl pot procura fie contra cost, fie îl pot primi gratis, tot de la farmacii, în baza unui cod individual primit pe telefonul mobil în baza CNP-ului. Cinci măști este ”rația” pentru o persoană, iar intrarea în posesia lor este posibilă după prezentarea acelui cod unic la orice unitate farmaceutică.

Stațiile de metrou din Istanbul sunt aproape pustii

Cu mijloacele de transport în comun de suprafață circulă foarte puțină lume

”Pe telefonul mobil este o aplicație unde fiecare persoană își scrie codul numeric personal. În baza lui primește un cod pe care îl prezintă la orice farmacie unde primește cele cinci măști. Nu știm încă după cât timp te poți duce cu alt cod pentru alte cinci măști pentru că măsura a fost aplicată abia acum câteva zile. Vom vedea”, a mai spus părintele Sergiu care, la rându-i, respectând toate normele de igienă, a oferit enoriașilor ajutoare prin asociația Bisericii Sf. Paraschievi.

